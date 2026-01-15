El jazz vuelve a tomar la ciudad con la edición 23 del Festival de Jazz de Panamá

Ya comenzó la vigésimo tercera edición del Festival de Jazz de Panamá, que tendrá lugar desde este jueves 15 de enero hasta este sábado 17.

Por delante, vienen una serie de actividades entre conciertos y talleres de música que buscan llenar a la ciudad de Panamá de un circuito cultural repleto de conciertos y talleres musicales, entre otras actividades.

El director artístico del festival, el músico y compositor Danilo Pérez, expresó en dicho acto que la música es un bálsamo para la humanidad, recordando lo fundamental que fue en los tiempos del coronavirus. Al mismo tiempo, resaltó el crecimiento exponencial de este evento que recibió medio millón de visitas en sus 23 años de andadura.

En ese sentido, la directora ejecutiva del Festival Patricia Zárate de Pérez reivindicó la música como una herramienta para la sanación, tal como se estudia desde la práctica de la musicoterapia. Un tema que será abordado por este evento musical.

Por su lado, la ministra de Cultura Maruja Herrera reafirmó el apoyo estatal al festival, entendiendo que la cultura es un derecho humano y, sobre todo, que la cultura es la traducción de aquello a lo que tiene derecho la ciudadanía “a ser feliz”, según destacó. En tal sentido, se comprometió a reforzar el papel del Estado para asegurar la perpetuidad de este festival.

Si bien el Ministerio de Cultura está obligado a aportar económicamente al festival mediante una ley, este año el evento no recibió la ayuda económica tanto de la Autoridad de Turismo de Panamá como de la Alcaldía capitalina.

Por su parte, el director ejecutivo de la Ciudad del Saber Jorge Arosemena expresó que para esta entidad siempre es un orgullo comenzar el año con el Festival de Jazz, y resaltó el papel de la música en propiciar el diálogo entre diferentes.