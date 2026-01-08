Danilo Pérez atribuye la reducción del Festival de Jazz a la falta de apoyo de la ATP y la Alcaldía

El director del Festival de Jazz de Panamá, el pianista y compositor Danilo Pérez, afirmó ayer en una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá que la reducción este año de las jornadas en las que se celebra dicho festival a solo tres días, se debe a la reducción presupuestaria que supuso la falta de apoyo económico tanto de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) como de la Alcaldía capitalina.

“Hemos tenido que llegar a la lamentable decisión de reducir los días por falta de fondos para subvencionar la cantidad de actos que generan (...) Si bien es cierto que el festival, por lo general, duraba una semana, sin esos fondos de estas dos instituciones se hace imposible porque precisamente la idea del festival es recaudar los fondos para ofrecer los programas sociales que hacemos desde la Fundación Danilo Pérez. No es un evento en el que se alguien se beneficia o se llena los bolsillos, está puramente diseñado para los jóvenes, la cultura y darle visibilidad a Panamá a nivel mundial. En este sentido, estamos rescatando la memoria histórica de nuestro país”, explicó el músico, quien remarcó el carácter internacional del evento que este 2026 celebra su vigésimo tercera edición.

Al tiempo que retomó su llamado a ambas instituciones para que retomen el apoyo económico al festival, Pérez evocó la génesis holística de este certamen resaltando los beneficios artísticos, educativos, culturales y turísticos que trae al país.

“Es una plataforma cultural que nos reafirma nuestra identidad y reafirma esa idea de que Panamá es un cruce histórico de culturas. El jazz no solo debe ser visto como un género importado, sino como un lenguaje vivo que es parte de nuestra historia, y el festival ayuda a rescatar esa historia desde sus inicios”, reafirmó el que fuera reconocido por la Oficina de las Artes de la Universidad de Harvard como ‘Master in Residence’ 2024.

Deteniéndose en un aspecto fundamental para él mismo como lo es la educación musical, Pérez expresó que la falta de fondos – la cual afecta al desarrollo de los talleres, las clases maestras y las clínicas que se ofrecen como parte del programa educativo del Festival de Jazz de Panamá – suponen una gran afectación para los jóvenes que ven en la música una vía de progreso y desarrollo en sus vidas. Hasta el momento, más de 75,000 jóvenes se han visto impactados por estos programas educativos.

Por otro lado, Pérez profundizó en el potencial del festival de convertir a la ciudad de Panamá en la capital del jazz latinoamericano, en la que latinoamericanos y visitantes de todas partes del mundo se reúnen para escuchar lo mejor de este género musical por parte de artistas nacionales e internacionales.

“El impacto social y comunitario del Festival de Jazz de Panamá nace y se sostiene con una visión de transformación social. El acceso que le damos a la educación musical como herramienta de cambio y como instrumento de inclusión, equidad y justicia social, busca precisamente que los jóvenes encuentren su voz y su propósito. (...) Este es un espacio que ha ayudado a que diversos estudiantes apliquen para becas y salgan del lugar de vulnerabilidad en el que se encuentran para trabajar en sus sueños”, dijo Pérez, reafirmando que la música se entiende como un servicio a la comunidad que crea oportunidades de inclusión social entre individuos de muchos y escasos recursos, bajo un mismo paraguas de excelencia cultural.

Por otro lado, el músico agradeció el apoyo continuo del Ministerio de Cultura, destacando que existe la Ley 58 de 2016, la cual blinda el aporte económico del ministerio al evento musical. La misma ley contempla un aporte anual no inferior de $250,000.

“Nosotros agradecemos el apoyo del Ministerio de Cultura, especialmente el de la ministra Maruja Herrera, quien también es una artista y entiende el potencial terapéutico y formativo de identidad y costumbres de la música. Su apoyo ha sido vital para poder hacer el festival posible”, concluyó Pérez, agradeciendo también el aporte de la empresa privada a la financiación del festival.