Se conocen las primeras imágenes de la reunión entre Trump y Petro

El encuentro privado entre ambos se interpreta como <b>el primer gesto efectivo de acercamiento tras semanas de intercambios tensos</b>. La agenda de la reunión incluye puntos sensibles como el combate al tráfico de drogas, seguridad fronteriza y temas migratorios, así como posibles acuerdos sobre cooperación económica y energética, según fuentes informativas.Aunque se reservaron detalles del contenido de la conversación, el intercambio de fotografías busca enviar señales de normalización y diplomacia a públicos tanto en <b>Washington</b> como en <b>Bogotá</b>, donde los sectores políticos observan con atención cada gesto protocolario.