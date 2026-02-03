Se conocen las primeras imágenes de la reunión entre Trump y Petro

Este martes, Donald Trump y Gustavo Petro protagonizaron la primera imagen pública de su reunión privada en la Casa Blanca, un momento que marca un nuevo capítulo en la relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia, tras meses de tensiones y declaraciones cruzadas. La Presidencia de Colombia difundió las primeras fotografías del saludo oficial entre Trump y Petro antes de que ambos ingresaran al Despacho Oval para sostener una conversación a puerta cerrada, sin acceso de medios ni cámaras acreditadas.

Las imágenes muestran a los dos mandatarios en el Salón Este de la residencia presidencial estadounidense, intercambiando gestos protocolares y miradas que simbolizan la delicada coyuntura diplomática entre sus gobiernos. Este encuentro ocurre en medio de un clima regional complejo y después de una serie de divergencias públicas en torno a políticas de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral.

El encuentro privado entre ambos se interpreta como el primer gesto efectivo de acercamiento tras semanas de intercambios tensos. La agenda de la reunión incluye puntos sensibles como el combate al tráfico de drogas, seguridad fronteriza y temas migratorios, así como posibles acuerdos sobre cooperación económica y energética, según fuentes informativas. Aunque se reservaron detalles del contenido de la conversación, el intercambio de fotografías busca enviar señales de normalización y diplomacia a públicos tanto en Washington como en Bogotá, donde los sectores políticos observan con atención cada gesto protocolario.