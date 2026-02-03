  1. Inicio
Se conocen las primeras imágenes de la reunión entre Trump y Petro

Petro llegó al complejo de la Casa Blanca a las 10:53 de la mañana.
Petro llegó al complejo de la Casa Blanca a las 10:53 de la mañana.
Por
José Arcia
  • 03/02/2026 12:17
Primeras instantáneas del histórico encuentro bilateral revelan el inicio de conversaciones reservadas entre Washington y Bogotá, en un contexto de fricciones y expectativas estratégicas

Este martes, Donald Trump y Gustavo Petro protagonizaron la primera imagen pública de su reunión privada en la Casa Blanca, un momento que marca un nuevo capítulo en la relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia, tras meses de tensiones y declaraciones cruzadas.

La Presidencia de Colombia difundió las primeras fotografías del saludo oficial entre Trump y Petro antes de que ambos ingresaran al Despacho Oval para sostener una conversación a puerta cerrada, sin acceso de medios ni cámaras acreditadas.

Ambos mandatarios se encontraron en el Salón Este de la Casa Blanca.
Ambos mandatarios se encontraron en el Salón Este de la Casa Blanca.

Las imágenes muestran a los dos mandatarios en el Salón Este de la residencia presidencial estadounidense, intercambiando gestos protocolares y miradas que simbolizan la delicada coyuntura diplomática entre sus gobiernos. Este encuentro ocurre en medio de un clima regional complejo y después de una serie de divergencias públicas en torno a políticas de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral.

Intercambio entre ambos presidentes previo a su reunión.
Intercambio entre ambos presidentes previo a su reunión.

El encuentro privado entre ambos se interpreta como el primer gesto efectivo de acercamiento tras semanas de intercambios tensos. La agenda de la reunión incluye puntos sensibles como el combate al tráfico de drogas, seguridad fronteriza y temas migratorios, así como posibles acuerdos sobre cooperación económica y energética, según fuentes informativas.

Aunque se reservaron detalles del contenido de la conversación, el intercambio de fotografías busca enviar señales de normalización y diplomacia a públicos tanto en Washington como en Bogotá, donde los sectores políticos observan con atención cada gesto protocolario.

Trump y Petro conversar antes de su reunión.
Trump y Petro conversar antes de su reunión.

El contexto de esta cita es especialmente significativo: meses de fuertes declaraciones en medios, acusaciones cruzadas y sanciones habían deteriorado previamente la relación entre los dos gobiernos. Analistas sostienen que la publicación de estas fotos no es casualidad, sino un paso calculado para mostrar voluntad de diálogo.

Tras la reunión en privado, se espera que el presidente colombiano ofrezca una declaración pública y detalles de los acuerdos alcanzados, una vez concluido el encuentro. La expectativa en círculos diplomáticos es que este diálogo, reforzado por la evidencia visual ahora difundida, siente bases para futuras negociaciones y cooperaciones estratégicas en materia de seguridad y desarrollo.

