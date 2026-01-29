El dengue no da tregua: casos suben y autoridades refuerzan alerta

El Ministerio de Salud de Panamá reiteró el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos tras reportar 272 casos acumulados de dengue en la semana epidemiológica N.° 2 del año.

Del total, 243 pacientes no presentan signos de alarma y 29 sí los registran, sin casos graves hasta el momento.

El informe confirma 27 hospitalizaciones y actualiza una defunción ocurrida en la primera semana epidemiológica: un joven de 18 años de Coclé.

La Región Metropolitana encabeza los contagios con 68 casos, seguida de Bocas del Toro (38) y Panamá Oeste (31). La tasa nacional es de 5.9 casos por cada 100 mil habitantes.

El Minsa insiste en que la prevención depende de la participación ciudadana: eliminar recipientes que acumulen agua, tapar depósitos y limpiar los alrededores de las viviendas.

Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares, recomiendan no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud.