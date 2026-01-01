Dengue deja 27 fallecidos y más de 1,500 hospitalizaciones en Panamá

Hasta la semana epidemiológica 51 de 2025, correspondiente del 14 al 20 de diciembre, Panamá registra 15,832 casos acumulados de dengue, según el informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), que reiteró el llamado a la ciudadanía a eliminar los criaderos del mosquito transmisor.

Del total de casos confirmados a nivel nacional, 14,037 corresponden a pacientes sin signos de alarma, mientras que 1,687 presentaron signos de alerta y 108 fueron clasificados como dengue grave, lo que mantiene en vigilancia al sistema de salud.

El informe también da cuenta de 1,566 hospitalizaciones y 27 defunciones asociadas a la enfermedad, con mayor impacto en las provincias de Chiriquí (6) y Bocas del Toro (4), seguidas de Panamá Metro y San Miguelito, con tres fallecimientos cada una.

Por regiones, la Región Metropolitana lidera el número de contagios con 4,815 casos, seguida de San Miguelito (2,754), Panamá Oeste (1,665) y Panamá Norte (1,487). Chiriquí y Bocas del Toro superan igualmente los 900 casos acumulados.

A nivel local, los corregimientos con mayor incidencia son Tocumen, 24 de Diciembre, Belisario Frías, Belisario Porras y Ernesto Córdoba Campos, zonas donde el Minsa mantiene operativos de control de vectores.

La tasa de incidencia nacional se sitúa en 346 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que el grupo etario más afectado es el de 10 a 14 años, aunque la mayor cantidad de casos se concentra entre personas de 25 a 49 años.

Las autoridades sanitarias recordaron que la nebulización solo elimina al mosquito adulto, por lo que insistieron en que la medida más efectiva sigue siendo la eliminación de recipientes que acumulen agua dentro y fuera de las viviendas.

El Minsa reiteró además que, ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular, la población debe acudir a un centro de salud y evitar la automedicación, ya que esta práctica puede agravar el cuadro clínico del paciente.