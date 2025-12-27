Casos de dengue disminuyen de forma significativa en Panamá, reporta el Minsa

Panamá registra una disminución significativa de los casos de dengue, así como de las hospitalizaciones y defunciones asociadas a la enfermedad, según datos del Ministerio de Salud (Minsa) correspondientes a la semana epidemiológica No. 50 de 2025.

El informe del Departamento de Epidemiología del Minsa detalla que hasta el 13 de diciembre se han acumulado 15,657 casos de dengue a nivel nacional, una cifra muy por debajo de los cerca de 32,000 casos reportados para el mismo periodo de 2024.

La mayoría de los contagios corresponden a pacientes sin signos de alarma, mientras que una menor proporción presentó cuadros con signos de alarma o dengue grave.

Las regiones con mayor número de casos son la Metropolitana y San Miguelito, seguidas por Panamá Oeste, Panamá Norte, Chiriquí y Bocas del Toro. También se reportan contagios en el resto del país, aunque en menor proporción.

En cuanto a la atención hospitalaria, el Minsa informó que 1,549 personas han requerido ingreso por dengue en lo que va del año, frente a las 2,592 hospitalizaciones registradas a la misma fecha en 2024.

Las defunciones también reflejan una tendencia a la baja. Las muertes se concentran principalmente en Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá Metro y San Miguelito.

La tasa de incidencia nacional se sitúa en 342 casos por cada 100,000 habitantes. El grupo de edad más afectado es el de 10 a 14 años, aunque la mayoría de los casos se presenta en personas entre 25 y 49 años.

El Minsa reiteró el llamado a la población a eliminar criaderos del mosquito transmisor del dengue, mantener limpios los alrededores de las viviendas y acudir a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general, evitando la automedicación.