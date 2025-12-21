Dengue en Panamá: casos confirmados ya superan los 15 mil

El dengue continúa representando un serio desafío para la salud pública en Panamá. De acuerdo con el más reciente informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), hasta la semana epidemiológica N.° 48, correspondiente del 23 al 29 de noviembre de 2025, el país acumula un total de 15,098 casos confirmados.

Del total de contagios registrados a nivel nacional, 13,394 corresponden a casos sin signos de alarma, mientras que 1,601 pacientes presentaron signos de alarma y 103 casos fueron catalogados como dengue grave, lo que ha generado una presión adicional sobre el sistema hospitalario.

La Región Metropolitana encabeza la lista de áreas más afectadas con 4,624 casos, seguida de San Miguelito con 2,618, Panamá Oeste con 1,596, Panamá Norte con 1,432, y Chiriquí con 882. También se reportan cifras significativas en Bocas del Toro (844), Veraguas (550), Los Santos (523), Herrera (447), Colón (445), Panamá Este (405), Darién (336) y Coclé (310). En las comarcas se registran 71 casos en Ngäbe-Buglé y 15 en Guna Yala.

En cuanto a los corregimientos con mayor número de contagios, el informe señala a Tocumen con 1,029 casos, seguido de 24 de Diciembre con 906, Belisario Frías con 622, Belisario Porras con 552 y Ernesto Córdoba Campos con 379 casos.

El impacto del dengue también se refleja en el número de hospitalizaciones, ya que 1,474 pacientes han requerido tratamiento intrahospitalario. Además, durante lo que va del 2025, se han notificado 25 defunciones relacionadas con la enfermedad.

Los decesos se distribuyen principalmente en Chiriquí (5), Bocas del Toro (4) y la Región Metropolitana (3), así como en Darién, Panamá Este y Coclé con dos fallecimientos cada una. También se reporta un deceso en San Miguelito, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, Colón y la Comarca Ngäbe-Buglé.

Según el Minsa, la tasa de incidencia nacional para la semana epidemiológica 48 se ubica en 330 casos por cada 100 mil habitantes, siendo los grupos de edad entre los 10 y 49 años los más afectados por el virus.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud informó que continúa intensificando los operativos de control de vectores en todo el país, al tiempo que reiteró el llamado a la participación activa de la ciudadanía para eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue dentro y alrededor de las viviendas.

Entre las principales recomendaciones, el Minsa insta a la población a eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas y neumáticos, así como a mantener limpios los alrededores de las casas.

Además, recordó que ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular, es fundamental no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud.