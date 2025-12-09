¡Alerta! Panamá acumula 14,905 casos de dengue este año, según el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica n.° 47, correspondiente del 16 al 22 de noviembre de 2025, se han registrado 14,905 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

Del total, 13,220 casos corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 1,584 han presentado signos de alarma y 101 se clasifican como dengue grave.

La Región Metropolitana continúa como la zona con más contagios, con 4,588 casos, seguida por:

San Miguelito: 2,585

Panamá Oeste: 1,584

Panamá Norte: 1,419

Chiriquí: 869

Bocas del Toro: 820

Veraguas: 546

Los Santos: 515

Colón: 439

Herrera: 429

Panamá Este: 387

Darién: 335

Coclé: 303

Comarca Ngäbe-Buglé: 71

Guna Yala: 15

El informe también detalla que 1,453 pacientes han requerido hospitalización debido a la enfermedad. Asimismo, en lo que va del año 2025, se han registrado 25 defunciones relacionadas con dengue.