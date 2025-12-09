¡Alerta! Panamá acumula 14,905 casos de dengue este año, según el Minsa

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b>, a través del Departamento de Epidemiología, informó que <b>hasta la semana epidemiológica n.° 47, correspondiente del 16 al 22 de noviembre de 2025, se han registrado 14,905 casos acumulados de dengue a nivel nacional.</b><b>Del total, 13,220 casos corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 1,584 han presentado signos de alarma y 101 se clasifican como dengue grave.</b><b>La Región Metropolitana continúa como la zona con más contagios, con 4,588 casos, seguida por:</b><b>San Miguelito: 2,585</b><b>Panamá Oeste: 1,584</b><b>Panamá Norte: 1,419</b><b>Chiriquí: 869</b><b>Bocas del Toro: 820</b><b>Veraguas: 546</b><b>Los Santos: 515</b><b>Colón: 439</b><b>Herrera: 429</b><b>Panamá Este: 387</b><b>Darién: 335</b><b>Coclé: 303</b><b>Comarca Ngäbe-Buglé: 71</b><b>Guna Yala: 15</b><b>El informe también detalla que 1,453 pacientes han requerido hospitalización debido a la enfermedad. Asimismo, en lo que va del año 2025, se han registrado 25 defunciones relacionadas con dengue.</b>