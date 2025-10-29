Minsa en alerta: dengue supera los 13 mil casos en Panamá

<b>Distribución geográfica de casos y defunciones provocadas por dengue en Panamá</b>A nivel regional, la <b>Región Metropolitana</b> encabeza la lista de incidencia con 4,026 casos, seguida de cerca por la Región de <b>San Miguelito</b> con 2,361 casos de dengue en Panamá. Otras regiones con alto número de contagios incluyen <b>Panamá Oeste (1,426 casos)</b> y <b>Panamá Norte (1,234 casos)</b>. Los corregimientos con mayor cantidad de casos confirmados son Tocumen (949), 24 de Diciembre (768), Belisario Frías (561), Belisario Porras (514) y Ernesto Córdoba Campos (340).