Dengue sigue en aumento en Panamá: 11,790 casos reportados

<b>El Minsa insiste en la participación ciudadana para prevenir la enfermedad.</b> Recomiendan eliminar todos los recipientes en desuso que acumulen agua como latas, botellas o neumáticos y mantener limpios los alrededores de las casas. Además, recuerdan que <b>el dengue puede ser mortal y que los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular,</b> por lo que se aconseja acudir a un centro de salud y no automedicarse.<b>El Ministerio de Salud continúa intensificando operativos de control de vectores en todo el país</b>, buscando frenar la propagación del Aedes aegypti, el mosquito transmisor de esta enfermedad.