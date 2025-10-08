José Luis Rodríguez: ‘Sabemos lo que tenemos que hacer para clasificar al Mundial’

La <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/seleccion-panama" target="_blank">selección de Panamá</a> sigue ultimando los detalles de cara a ese más que crucial encuentro frente a <b>El Salvador</b>. Los dirigidos por Thomas Christiansen <b>se entrenaron por tercer día consecutivo en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz</b>.Bajo la mirada de Christiansen y su cuerpo técnico, los 24 convocados entrenaron de manera normal en dichas instalaciones. <b>El último en sumarse a la concentración fue José </b><i><b>Coto </b></i><b>Córdoba</b>.Durante el entrenamiento, el equipo hizo trabajos de estiramiento, juego reducido y ejercicios físicos.