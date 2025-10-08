José Luis Rodríguez: ‘Sabemos lo que tenemos que hacer para clasificar al Mundial’

La selección de Panamá sigue ultimando los detalles de cara a ese más que crucial encuentro frente a El Salvador. Los dirigidos por Thomas Christiansen se entrenaron por tercer día consecutivo en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz. Bajo la mirada de Christiansen y su cuerpo técnico, los 24 convocados entrenaron de manera normal en dichas instalaciones. El último en sumarse a la concentración fue José Coto Córdoba. Durante el entrenamiento, el equipo hizo trabajos de estiramiento, juego reducido y ejercicios físicos.

Previo a los ejercicios, José Luis Rodríguez, jugador del FC Juárez de México, habló ante los medios y destacó la importancia de sumar los tres puntos ante El Salvador. Sumado a ello potencial que tiene el equipo para lograr darle la vuelta a la situación. Buscar los tres puntos en el Cuscatlán “Sabemos lo que tenemos hacer, lo que tenemos que ir a buscar en el Cuscatlán y de esa misma manera lo haremos contra Surinam”. Rendimiento individual “Estoy contento en la forma en la que vengo a la selección. Estoy motivado, contra El Salvador será uno de los partidos más importantes de mi carrera. Será un partido de matar o matar y si el entrenador me pone, daré lo mejor”.