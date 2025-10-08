Trump: Israel y Hamás firman la primera fase del Plan de Paz de EEUU

A través de su cuenta de truth social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha anunciado que Israel y Hamás han firmado la primera fase del Plan de Paz propuesto por su gobierno.

Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!, dice la publicación de Trump.

El anunció de Trump ocurre luego que el Secretario de Estadio, Marco Rubio, interrumpiera un evento para informarle al Presidente que el acuerdo de paz estaba cerca de lograrse.

¿Cómo reaccionó Benjamín Netanyahu tras al anuncio de Trump?

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dedicó unas palabras a los rehenes que quedan en poder de Hamás en Gaza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que ambas partes han firmado la primera fase del plan de paz para la Franja: “Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, informó la agencia EFE.

El escueto mensaje, publicado en el canal de Telegram de la Oficina de Prensa del primer ministro, es la primera reacción del mandatario al acuerdo entre Israel y Hamás para liberar a los rehenes a cambio de centenares de presos palestinos.