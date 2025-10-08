¿Mensaje a Venezuela?, Así fue la demostración del Comando Sur en el Caribe

La operación militar de los<b> Estados Unidos en el sur del Caribe continúa en pie</b> y el Comando Sur así lo ha demostrado con una reciente publicación en redes sociales.A través de su cuenta oficial en 'X' el <b>c</b><b>omando del F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines</b> destacó que sus tripulaciones aéreas y terrestres desplegadas en el Caribe continúan plenamente comprometidas con las misiones del<b> Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM)</b>, bajo las directrices del Departamento de Defensa y la Casa Blanca.<i>'Contamos con el poder aéreo más fuerte del mundo, listo para defender nuestra patria de las amenazas existentes y emergentes',</i> señala el comunicado, en el que además se menciona el respaldo a las operaciones en curso dirigidas por el <b>Departamento de Guerra y el presidente estadounidense.</b>El mensaje se produce días después de que <b>Trump rompiera oficialmente las relaciones diplomáticas con Venezuela</b> y ordenara la suspensión del diálogo con el gobierno de <a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a>, una decisión que tensó nuevamente el escenario político regional.Además, <b>el Pentágono informó recientemente sobre la destrucción de una narcolancha cerca de las costas venezolanas</b>, como parte de las operaciones antinarcóticos que Washington mantiene en el Caribe.<b>Estas acciones podrían interpretarse como parte de una estrategia más amplia de Washington destinada a mantener su influencia</b>, tanto en el hemisferio occidental como en otras regiones de alta conflictividad geopolítica.