¿Mensaje a Venezuela?, Así fue la demostración del Comando Sur en el Caribe

La operación militar de los Estados Unidos en el sur del Caribe continúa en pie y el Comando Sur así lo ha demostrado con una reciente publicación en redes sociales.

A través de su cuenta oficial en “X” el comando del F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines destacó que sus tripulaciones aéreas y terrestres desplegadas en el Caribe continúan plenamente comprometidas con las misiones del Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM), bajo las directrices del Departamento de Defensa y la Casa Blanca.

“Contamos con el poder aéreo más fuerte del mundo, listo para defender nuestra patria de las amenazas existentes y emergentes”, señala el comunicado, en el que además se menciona el respaldo a las operaciones en curso dirigidas por el Departamento de Guerra y el presidente estadounidense.

El mensaje se produce días después de que Trump rompiera oficialmente las relaciones diplomáticas con Venezuela y ordenara la suspensión del diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, una decisión que tensó nuevamente el escenario político regional.

Además, el Pentágono informó recientemente sobre la destrucción de una narcolancha cerca de las costas venezolanas, como parte de las operaciones antinarcóticos que Washington mantiene en el Caribe.

Estas acciones podrían interpretarse como parte de una estrategia más amplia de Washington destinada a mantener su influencia, tanto en el hemisferio occidental como en otras regiones de alta conflictividad geopolítica.