Impacto Farruko en Panamá: cifras, interacciones y promoción turística tras Premios Juventud

Con la celebración de los <b><a href="/tag/-/meta/premios-juventud-2025">Premios Juventud en Panamá</a></b>, muchas fueron las figuras que llegaron al país. Entre ellos estuvo<b> <a href="/tag/-/meta/farruko">Farruko</a>, quien llegó días antes de la premiación</b> y extendió por casi tres semanas su estancia en el país. A través de redes sociales, Farruko documentó toda su estancia en Panamá, lo que permitió un alcance de millones de personas. En los comentarios de las publicaciones, <b>muchos internautas expresaron su agradecimiento por mostrar al mundo la riqueza de la tierra canalera.</b> Durante su visita a Panamá, Farruko estuvo en Chicá (provincia de Panamá Oeste), Ciudad de Panamá, Colón y la comunidad Emberá Quera.