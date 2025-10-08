Impacto Farruko en Panamá: cifras, interacciones y promoción turística tras Premios Juventud

Con la celebración de los Premios Juventud en Panamá, muchas fueron las figuras que llegaron al país. Entre ellos estuvo Farruko, quien llegó días antes de la premiación y extendió por casi tres semanas su estancia en el país. A través de redes sociales, Farruko documentó toda su estancia en Panamá, lo que permitió un alcance de millones de personas. En los comentarios de las publicaciones, muchos internautas expresaron su agradecimiento por mostrar al mundo la riqueza de la tierra canalera. Durante su visita a Panamá, Farruko estuvo en Chicá (provincia de Panamá Oeste), Ciudad de Panamá, Colón y la comunidad Emberá Quera.

Entre ellos estuvo Franklyn Robinson, quien escribió “La gran estrella de los Premios Juventud para mí ha sido Farruko” y, así como él muchos más. Pero realmente, ¿cuál fue el impacto de la visita de Farruko a Panamá? Las cifras oficiales sobre el alcance de Premios Juventud 2025 divulgadas por la Presidencia de la República registran 7 millones de interacciones en redes sociales, además de 8 mil publicaciones y 375 millones de impresiones. Haciendo un análisis de las publicaciones realizadas Farruko alcanzaron más de 4.8 millones de interacciones, en un total de 20 publicaciones. “Panamá mi chantin” fue el texto que acompañó la última publicación del boricua y con la cual se despidió de Panamá.

Así fue la visita de Farruko a Panamá Para nadie es un secreto que Farruko tiene al país en alta consideración. En una entrevista que concedió a Univisión en el detrás de cámaras en los Premios Juventud con la cantante Yeri Mua, aseguró que Panamá es uno de sus países favoritos. “Me gusta su cultura y su música. Son amantes del reggae y del dancehall y yo empecé [mi carrera] por ahí. (...) Respeto mucho la esencia de Panamá”, dijo. Entre las vivencias que compartió en redes sociales, está el recorrido que realizó junto con el artista Louis BPM y un grupo de motorizados por diversas calles céntricas de la ciudad capital. Farruko no solo ponderó dar visibilidad a Panamá sino utilizar su Instagram - con más de 22 millones de seguidores - para dar a conocer aún más el talento local representado en artistas como el cantante urbano Boza o el DJ Chiqui Dubs. También recorrió el Cerro Chicá en Altos del Campana, y visitó la cárcel La Nueva Joya, junto con el artista Yemil, para llevar un mensaje de esperanza y rehabilitación.