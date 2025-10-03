Premios Juventud 2025: Panamá se proyecta al mundo con récord de audiencia

<b>¿Habrá más eventos de este tipo en Panamá?</b>De León indicó que, aunque no se han dado detalles concretos, la ATP está en negociaciones y preparando convenios para el próximo año. Mientras tanto, <b>Panamá ya tiene confirmados más de 50 eventos internacionales y nacionales que llenarán el calendario 2026.</b><b>Los expertos coinciden en que la clave es traducir la visibilidad internacional en oportunidades concretas</b>: atraer más eventos de gran escala, consolidar la proyección del país en medios internacionales y fortalecer la industria cultural y de entretenimiento local.Lo cierto es que los Premios Juventud 2025 dejaron claro que <b>Panamá puede ser un escenario de eventos globales, con impacto cultural, económico y mediático</b>, y que las cifras récord de audiencia y participación digital abren la puerta a nuevas oportunidades para el país.