Periodistas colonenses pide respeto a la autonomía gremial y rechaza injerencia política

Los miembros de la nómina “Liderazgo, Experiencia y Profesionalismo, por un mejor Periodismo” del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), Capítulo de Colón, emitieron un comunicado a la opinión pública en el que hacen un llamado a la serenidad, la ética y el respeto institucional en el marco del proceso electoral que vive el gremio.

En su declaración, el grupo —encabezado por la periodista Ana Bolena Ayarza— subraya la importancia de mantener la autonomía del Conape frente a cualquier tipo de influencia política o presión externa.

“El interés por la vida gremial es saludable cuando se orienta al fortalecimiento de la democracia y al respeto por la diversidad de pensamiento”, señala el comunicado, aunque advierte que las recientes actuaciones del gobernador de Colón, Julio Hernández Gregoire, han generado “legítimas preocupaciones” dentro del gremio.

Los firmantes recalcan que, si bien el gobernador puede simpatizar con alguna nómina, “ello no le confiere autoridad ni potestad para intervenir en un proceso gremial, ni para influir directa o indirectamente en las decisiones de los colegas periodistas”.

En ese sentido, exhortan al funcionario a actuar con prudencia y respeto hacia la independencia del colegio, recordándole que los valores que promovió en su trayectoria profesional —la verdad, el respeto, la ética y la vocación de servicio— deben prevalecer también en este contexto.

“Confiamos en que el señor Gobernador sabrá interpretar este mensaje no como una confrontación, sino como un recordatorio fraterno de los límites éticos que deben regir la relación entre la función pública y la vida independiente de las organizaciones profesionales”, expresaron los integrantes de la nómina turquesa.

El comunicado también enfatiza que el Conape debe seguir siendo un espacio de unión, no de división; de principios, no de conveniencias. “Como periodistas, creemos en el diálogo, la transparencia y el ejercicio responsable del poder, cualquiera sea su naturaleza”, destacan.