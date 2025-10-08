Trump anuncia un alto al fuego en Gaza tras mediación internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles un alto el fuego entre Israel y Hamás, tras intensas negociaciones celebradas en Egipto con mediación de Qatar y Turquía. El acuerdo, según detalló el mandatario en su red social Truth, marca el inicio de lo que denominó la “primera fase” de su Plan de Paz para Medio Oriente.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, escribió Trump. “Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y permanente. ¡Todas las partes serán tratadas de forma justa!”.

El presidente calificó el anuncio como “un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos”, y agradeció a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía por su papel en la concreción del acuerdo. “¡Benditos los constructores de paz!”, concluyó.

Horas antes del anuncio, medios estadounidenses habían captado el momento en que el secretario de Estado, Marco Rubio, se acercó al presidente durante una reunión para entregarle un mensaje con la frase “muy cerca”, subrayada dos veces.

Minutos después, Trump adelantó a los periodistas que el pacto estaba a punto de concretarse y que evaluaba viajar a la región “este fin de semana”.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt confirmó que el mandatario podría desplazarse a Egipto el viernes, mientras Rubio canceló un viaje a París ante el inminente anuncio.

Según fuentes diplomáticas, la primera fase del acuerdo incluye el cese de hostilidades, la entrega progresiva de rehenes y la delimitación de zonas de control bajo supervisión internacional.

El anuncio se da tras meses de enfrentamientos en Gaza, con un saldo de miles de víctimas y una crisis humanitaria que ha despertado críticas en la comunidad internacional. La Casa Blanca espera que este acuerdo, aunque inicial, siente las bases para un proceso de diálogo más amplio entre ambas partes.