Acuerdo de Paz: Netanyahu suspende vacaciones, crece rumor de visita de Trump a Israel

La madrugada de este jueves (hora de Israel), dos años y dos días después del inicio de la guerra entre Hamás e Israel, comenzará la liberación del último grupo de secuestrados tras la firma de un histórico acuerdo de paz.

En la popularmente conocida como Plaza de los Secuestrados de Tel Aviv, los familiares de los rehenes esperan ansiosos su regreso.

Toda la semana se escucharon rumores de un pacto. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, canceló sus planes de vacaciones de este fin de semana, lo que llevó a especulaciones sobre la firma de un acuerdo.