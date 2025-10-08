  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo
COBERTURA ESPECIAL

Acuerdo de Paz: Netanyahu suspende vacaciones, crece rumor de visita de Trump a Israel

Inician las primeras acciones luego que se aceptara la primera fase del plan de paz entre Israel y Hamás.
Inician las primeras acciones luego que se aceptara la primera fase del plan de paz entre Israel y Hamás. Adolfo Berríos | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 08/10/2025 21:18
Este jueves, en Tel Aviv, 4:51 a.m. En la popularmente conocida como Plaza de los Rehenes, regresa el último grupo de secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

La madrugada de este jueves (hora de Israel), dos años y dos días después del inicio de la guerra entre Hamás e Israel, comenzará la liberación del último grupo de secuestrados tras la firma de un histórico acuerdo de paz.

En la popularmente conocida como Plaza de los Secuestrados de Tel Aviv, los familiares de los rehenes esperan ansiosos su regreso.

Toda la semana se escucharon rumores de un pacto. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, canceló sus planes de vacaciones de este fin de semana, lo que llevó a especulaciones sobre la firma de un acuerdo.

El ambiente es emotivo y festivo en Israel.
El ambiente es emotivo y festivo en Israel. Adolfo Berríos | La Estrella de Panamá

Se rumora también que el presidente estadounidense, Donald Trump, planea estar en la histórica foto de la firma del acuerdo y luego visitar a Netanyahu en Israel.

Hay 48 secuestrados, según el último conteo oficial: 20 personas vivas y 28 cuerpos que son esperados por sus familias en Israel.

Hay muchos que agradecen a Trump. No es que estén seguros de que vaya a haber paz duradera, pero el regreso de los rehenes es lo principal para los israelíes ahora mismo.
Hay muchos que agradecen a Trump. No es que estén seguros de que vaya a haber paz duradera, pero el regreso de los rehenes es lo principal para los israelíes ahora mismo. Adolfo Berríos | La Estrella de Panamá

El conflicto ha dejado más de 1.200 muertos del lado israelí en los ataques del 7 de octubre de 2023 y en Gaza se reportan más de 65 mil muertos de acuerdo a la Autoridad de Salud palestina y unos 30 mil soldados muertos, según las Fuerzas de Defensa de Israel.

Lo Nuevo