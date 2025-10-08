Acuerdo de Paz: Netanyahu suspende vacaciones, crece rumor de visita de Trump a Israel

La madrugada de este <b>jueves</b> (hora de Israel), dos años y dos días después del inicio de la guerra entre <b>Hamás</b> e <b>Israel</b>, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/trump-israel-y-hamas-firman-la-primera-fase-del-plan-de-paz-de-eeuu-DF16570333" target="_blank">comenzará la liberación del último grupo de secuestrados tras la firma de un histórico acuerdo de paz.</a></b>En la popularmente conocida como <b>Plaza de los Secuestrados</b> de <b>Tel Aviv</b>, los familiares de los rehenes esperan ansiosos su regreso.Toda la semana se escucharon rumores de un pacto. <b><a href="/tag/-/meta/benjamin-netanyahu">El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu</a></b>, canceló sus planes de vacaciones de este fin de semana, lo que llevó a especulaciones sobre la <b>firma</b> de un acuerdo.