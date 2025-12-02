Incremento sostenido del dengue: Panamá en alerta por 14,349 contagios y 24 defunciones confirmadas

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró este martes 2 de diciembre el llamado a la población para reforzar las acciones comunitarias que permitan prevenir y combatir el dengue, ante el incremento sostenido de casos registrados en todo el territorio nacional.

Según el informe del Departamento de Epidemiología, correspondiente a la semana epidemiológica N.º 45, del 2 al 8 de noviembre, el país acumula 14,349 casos de dengue en lo que va del año. De ellos, 12,733 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 1,517 con signos de alarma y 99 casos de dengue grave.

¿Cuáles son las regiones y corregimientos más afectados?

La Región Metropolitana encabeza las cifras con 4,422 casos, seguida de San Miguelito con 2,527, Panamá Oeste con 1,529, Panamá Norte con 1,347, Chiriquí con 848, Bocas del Toro con 805, Veraguas con 541, Los Santos con 503 y Colón con 418.

Otras regiones como Panamá Este, Herrera, Darién, Coclé, la Comarca Ngäbe-Buglé y Kuna Yala también reportan casos, aunque en menor proporción.

En cuanto a los corregimientos con mayor incidencia, Tocumen lidera con 999 casos, seguido de 24 de Diciembre con 868, Belisario Frías con 595, Belisario Porras con 543 y Ernesto Córdoba Campos con 364.

La tasa de incidencia nacional para esa semana es de 314 casos por cada 100 mil habitantes, y que los grupos con mayor número de contagios son personas entre 10 y 49 años.

Hasta la fecha, 1,393 pacientes han requerido hospitalización debido a complicaciones, y en lo que va del 2025 se han confirmado 24 defunciones asociadas al dengue.

Las muertes se registran principalmente en Chiriquí y Bocas del Toro (4 cada una), seguidas de las regiones Metropolitana (3), Darién (2), Panamá Este (2), Coclé (2) y San Miguelito (2); mientras que Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, la Comarca Ngäbe Buglé y Colón reportan un fallecimiento cada una.

¿Qué medidas se deben tomar?

La institución insistió en la importancia de eliminar recipientes en desuso que acumulen agua, como latas, botellas y neumáticos. Además reiteraron la importancia de limpiar los alrededores de las viviendas de manera regular.

El Minsa informó que mantiene operativos intensificados de control de vectores en todo el país, pero recalcó que el éxito de estas acciones depende de la participación activa de la ciudadanía.

Además, recordó que entre los síntomas del dengue se encuentran la fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular y dolor ocular. La institución recomienda no automedicarse y acudir oportunamente al centro de salud más cercano.