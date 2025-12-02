  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Incremento sostenido del dengue: Panamá en alerta por 14,349 contagios y 24 defunciones confirmadas

En lo que va del 2025 se han confirmado 24 defunciones asociadas al dengue.
En lo que va del 2025 se han confirmado 24 defunciones asociadas al dengue. Ceddia
Por
Deborah Peña
  • 02/12/2025 15:01
Según el informe del Departamento de Epidemiología el país acumula 14,349 casos de dengue en lo que va del año

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró este martes 2 de diciembre el llamado a la población para reforzar las acciones comunitarias que permitan prevenir y combatir el dengue, ante el incremento sostenido de casos registrados en todo el territorio nacional.

Según el informe del Departamento de Epidemiología, correspondiente a la semana epidemiológica N.º 45, del 2 al 8 de noviembre, el país acumula 14,349 casos de dengue en lo que va del año. De ellos, 12,733 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 1,517 con signos de alarma y 99 casos de dengue grave.

¿Cuáles son las regiones y corregimientos más afectados?

La Región Metropolitana encabeza las cifras con 4,422 casos, seguida de San Miguelito con 2,527, Panamá Oeste con 1,529, Panamá Norte con 1,347, Chiriquí con 848, Bocas del Toro con 805, Veraguas con 541, Los Santos con 503 y Colón con 418.

Otras regiones como Panamá Este, Herrera, Darién, Coclé, la Comarca Ngäbe-Buglé y Kuna Yala también reportan casos, aunque en menor proporción.

En cuanto a los corregimientos con mayor incidencia, Tocumen lidera con 999 casos, seguido de 24 de Diciembre con 868, Belisario Frías con 595, Belisario Porras con 543 y Ernesto Córdoba Campos con 364.

La tasa de incidencia nacional para esa semana es de 314 casos por cada 100 mil habitantes, y que los grupos con mayor número de contagios son personas entre 10 y 49 años.

Hasta la fecha, 1,393 pacientes han requerido hospitalización debido a complicaciones, y en lo que va del 2025 se han confirmado 24 defunciones asociadas al dengue.

Las muertes se registran principalmente en Chiriquí y Bocas del Toro (4 cada una), seguidas de las regiones Metropolitana (3), Darién (2), Panamá Este (2), Coclé (2) y San Miguelito (2); mientras que Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, la Comarca Ngäbe Buglé y Colón reportan un fallecimiento cada una.

¿Qué medidas se deben tomar?

La institución insistió en la importancia de eliminar recipientes en desuso que acumulen agua, como latas, botellas y neumáticos. Además reiteraron la importancia de limpiar los alrededores de las viviendas de manera regular.

El Minsa informó que mantiene operativos intensificados de control de vectores en todo el país, pero recalcó que el éxito de estas acciones depende de la participación activa de la ciudadanía.

Además, recordó que entre los síntomas del dengue se encuentran la fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular y dolor ocular. La institución recomienda no automedicarse y acudir oportunamente al centro de salud más cercano.

VIDEOS

Video: El papa rezó en la zona cero de la explosión del puerto de Beirut y consoló a las familias
El papa León XIV reza en silencio en el lugar de la explosión en el puerto de Beirut de agosto de 2020, durante su primer viaje apostólico, en Beirut, Líbano, el 2 de diciembre de 2025. EFE/EPA/YARA NARDI / POOL
El papa León XIV reza en silencio en el lugar de la explosión en el puerto de Beirut de agosto de 2020, durante su primer viaje apostólico, en Beirut, Líbano, el 2 de diciembre de 2025. EFE/EPA/YARA NARDI / POOL ( YARA NARDI / POOL / EFE )

El papa León XIV rezó este martes en la zona cero de la explosión del puerto de Beirut y consoló a algunas de las familias que llevaban consigo las fotos...

Video: Papamóvil de Francisco llega a Belén como clínica pero Israel no permite que entre en Gaza
-El papamóvil que el difunto papa Francisco utilizó durante su visita a Belén en 2014 llegó a dicha localidad cisjordana este martes convertido en clínica itinerante con destino Gaza, pero las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la Franja. La conversión del automóvil papal en una clínica que preste servicio en Gaza, sobre todo a niños, fue uno de los últimos deseos de su santidad, informó el Vaticano tras el fallecimiento de Francisco Bergoglio el pasado 21 de abril.-EFE/ Guillermo Azábal
-El papamóvil que el difunto papa Francisco utilizó durante su visita a Belén en 2014 llegó a dicha localidad cisjordana este martes convertido en clínica itinerante con destino Gaza, pero las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la Franja. La conversión del automóvil papal en una clínica que preste servicio en Gaza, sobre todo a niños, fue "uno de los últimos deseos" de su santidad, informó el Vaticano tras el fallecimiento de Francisco Bergoglio el pasado 21 de abril.-EFE/ Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

La clínica en cuestión estará provista de pruebas rápidas, kits de sutura, jeringuillas, suministros de oxígeno, vacunas y una pequeña nevera para almacenar...

Lo Nuevo