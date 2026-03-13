Ecuador justifica aranceles a Colombia por gasto en seguridad fronteriza

El embajador de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo, abordó la tensa situación comercial con Colombia. El diplomático aclaró que, aunque Ecuador no desea mantener barreras arancelarias con sus “hermanos vecinos”, la medida responde a una necesidad de sostenibilidad financiera y seguridad nacional.

Según Del Cioppo, el Estado ecuatoriano está destinando cerca de $400 millones para vigilar la frontera norte y frenar el avance de grupos narcoguerrilleros y narcoterroristas. “Ese gasto lo hace Ecuador de manera injusta y no se ven resultados del otro lado”, afirmó el embajador, señalando que la imposición de aranceles es un mecanismo para intentar recuperar dicha inversión.

El diplomático fue enfático en que la prioridad del gobierno actual es la seguridad de los ciudadanos y evitar que el país siga siendo un centro de tránsito para la droga. A pesar de la fricción arancelaria, expresó su esperanza de que Colombia cumpla pronto con ciertos requisitos para normalizar el intercambio comercial, el cual siempre ha sido histórico y fluido entre ambas naciones.

Las declaraciones del diplomático se dieron en el marco de la Expocomer 2026.