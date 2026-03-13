Ecuador justifica aranceles a Colombia por gasto en seguridad fronteriza

El embajador de Ecuador en Panamá, <b>Pascual del Cioppo</b>, abordó la tensa situación comercial con Colombia. El diplomático aclaró que, aunque Ecuador no desea mantener barreras arancelarias con sus <i>'hermanos vecinos'</i>, la medida responde a una necesidad de sostenibilidad financiera y seguridad nacional.Según Del Cioppo, <b>el Estado ecuatoriano está destinando cerca de $400 millones para vigilar la frontera norte y frenar el avance de grupos narcoguerrilleros y narcoterroristas</b>.<i> 'Ese gasto lo hace Ecuador de manera injusta y no se ven resultados del otro lado'</i>, afirmó el embajador, señalando que la imposición de aranceles es un mecanismo para intentar recuperar dicha inversión.<b>El diplomático fue enfático en que la prioridad del gobierno actual es la seguridad de los ciudadanos y evitar que el país siga siendo un centro de tránsito para la drog</b>a. A pesar de la fricción arancelaria, expresó su esperanza de que Colombia cumpla pronto con ciertos requisitos para normalizar el intercambio comercial, el cual siempre ha sido histórico y fluido entre ambas naciones.Las declaraciones del diplomático se dieron en el marco de la <b>Expocomer 2026</b>.