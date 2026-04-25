‘Lo ocurrido a las víctimas del dietilenglicol se puede repetir en Panamá’

Desde 2021, seis personas han sido beneficiadas en la vía penal o administrativa. Esto es distinto a la pensión vitalicia especial que otorga el gobierno, la cual reciben unas 940 personas. Sin embargo, aún quedan más de 400 casos pendientes que deben evaluarse de forma rigurosa. Por eso, se le exige al Minsa que declare a estas personas conforme a un criterio único establecido por la ley, y no múltiples criterios que los terminan excluyendo, para garantizar una respuesta justa y atender adecuadamente a todas las víctimas... muchas personas tienen dificultades para obtener un trabajo por su condición y para conseguir financiamiento, que les es negado por su situación de salud.