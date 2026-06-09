‘No declaré conflicto de interés por desconocimiento de la norma’: ministro del MOP, José Andrade

Una semana después de haberle enviado un cuestionario y solicitado una entrevista por el posible conflicto de interés en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, titular de la entidad, reconfirmó que no había declarado dicho conflicto ante el incremento del costo y la inspección de una carretera en la que, nueve meses antes, había participado como contratista.

Sus respuestas al cuestionario enviado por este medio, previo a la publicación “De empresario a ‘inspector’ de la obra que licitó, Andrade y la puerta giratoria del MOP”, del 8 de junio, se adelantaron. Aunque inicialmente había indicado que respondería después del 22 de junio, ayer lo hizo ante la emisora Panamá en Directo, donde se refirió a aspectos que no fueron publicados como noticia por La Estrella de Panamá y mezcló la investigación periodística con otras situaciones.

Andrade, titular de Obras Públicas, confesó además que la razón de no declarar el posible conflicto de interés fue “la buena fe con la que actuó,” y el desconocimiento de las normas existentes en la materia: la Ley 316 de 2022 que regula situaciones de conflicto de interés y la Ley 38 de 2000 de procedimiento administrativo.

Ambas indican que debió declararse impedido de conocer asuntos, en los que dos años antes tuvo proceso pendiente en la formación de un negocio.

Juego de sombreros: de contratista a ministro e ‘inspector’

La publicación de La Decana detalló que a su empresa Inversiones Los Tres, .S.A. en consorcio con Asfaltos Panameños, S.A. se les adjudicó el 24 de febrero de 2024, en la pasada administración, la pavimentación de la carretera El Tigre de Los Amarillos a Santa Catalina en la provincia de Veraguas, por $10,6 millones.

El 26 de junio de 2024 Asfaltos Panameños adquiere la totalidad de los derechos y deberes del consorcio, es decir que según los documentos sale Inversiones Los Tres del negocio.

Y en marzo de 2025 Andrade ya en su rol de ministro pactó con la empresa que fue su socia Asfaltos Panameños encarecer la obra a $12,3 millones.

Sería la segunda adenda, toda vez que en noviembre 2024 modificó el proyecto pero en esta adenda el precio no varió.

Posteriormente, un comunicado del 20 de mayo de 2026 el MOP detalla una de las inspecciones de la obra por Andrade a la carretera descrita, y que, como se indicó, la construyó su socio.

“Por segundo día [la nota periodística] habla que yo viajé como si fuera un viaje exclusivo al proyecto, a inspeccionarlo y a decir que estaba muy bien. Yo soy un ministro que me la paso, cada vez que puedo, viajando por las diferentes provincias, he visitado la República entera viendo proyectos. Este es un proyecto más que yo fui a visitar”, dijo Andrade.

No obstante la ley de procedimiento administrativo detalla las causales de impedimento de una autoridad y entre las múltiples razones en los que no podrá conocer de un asunto precisa: ser el funcionario encargado de decidir o socio de alguna de las partes.

También tener alguna de las partes en el proceso o haberlo tenido dentro de los dos años anteriores, contra la autoridad que debe decidir el proceso, entre otras, según el artículo 118.

En tanto, la ley 316 señala que los sujetos obligados, en este caso un ministro de Estado, se declarará impedidos de conocer los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte, en los dos años anteriores a su toma de posesión del cargo.

Haciendo relación a estas normas la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa fue una de las voces que exigió a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), investigar y así lo publicó este diario en su edición de ayer.

“Hablan de que Antai o que me (...) yo no tengo ningún problema ni me asusta que Antai o la Contraloría haga un audito al proyecto porque fue un proyecto bien llevado”, aseguró Andrade.

Por su parte, el contralor Anel Flores no ha contestado las razones por las cuales refrendó la adenda del incremento de precio que lleva la firma de Andrade y su socio, el representante de Asfaltos Panameños, tanto en este como en otros negocios, tal como lo detalló la investigación periodística con base a la documentación en Panamá Compra.

Nada contestó la Contraloría sobre la consideración del posible conflicto de interés.