Sociedad responde sobre denuncia por tierras en Bocas del Toro

Luego de la publicación de La Estrella de Panamá titulada “Denuncian negociado en venta de tierras en Bocas del Toro, Anati investiga”, la sociedad señalada que tiene a su nombre el terreno respondió con una solicitud de derecho a réplica.

Marino Fernández Cardoza, en representación de El Faro de Bastimentos, S.A., se refirió a la demanda presentada por el empresario estadounidense, Richard Kiibler, calificando de “serias e inexactas” las acusaciones planteadas en la misma.

Kiibler denunció una presunta organización criminal en Bocas del Toro, a través de la que se cobraba por obtener la prescripción adquisitiva de dominio de terrenos con la presunta complicidad de peritos e incluso una jueza civil, incluso involucrando al actual representante del corregimiento de Bastimentos.

“Richard Kiibler, mencionado en el artículo, está detrás de la sociedad Grupo Farigue, S.A., esta es propietaria de la finca 1809, y sobre ella pesa una marginal de avertencia de 24 de febrero de 2026, a través del asiento 8965/2026, que consta en el Registro Público, debido a graves irregularidades en la inexistencia registral, esta pretende apropiarse de más de 10 propiedades en Bastimentos; pese a estar suspendida, han iniciado una campaña contra la sociedad El Faro de Bastimentos, S.A. propietarios y servidores públicos para lograr sus objetivos”, señala Fernández Cardoza en su misiva.

Una búsqueda por el Registro Público a la finca mencionada muestra que el trámite de transferencia de dominio en 2024 se mantiene suspendido.

“El proceso judicial que realizó la sociedad El Faro de Bastimentos, S.A. en la adquisición de su propiedad, cumplió con todos los trámites legales, inclusive, cualquier interesado o afectado pudo participar, sin embargo, ha surgido el reclamo de 10 hectáreas de nuestra propiedad por parte de la inexistente y suspendida registralmente finca 1809, a través de falsas denuncias y acusaciones por medios de comunicación, contra nuestra sociedad y al resto de los propietarios afectados por el despojo realizado por la sociedad Grupo Farigue, S.A.”, añade el representante de El Faro de Bastimentos, S.A.

Por último, adelanta que junto con un grupo de propietarios afectados de Bocas del Toro llevarán sus reclamaciones ante los Tribunales de Justicia.

En la publicación de La Estrella de Panamá se citan también declaraciones del administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Andrés Fernando Pagés Chanis, comunicando que la institución elaboró un informe preliminar sobre el caso y que planea presentar una demanda ante las instancias correspondiente. De acuerdo a Pagés, las irregularidades ocurrieron en administraciones anteriores y la funcionaria mencionada ya no trabaja en la Anati.