Condenan en El Salvador a sacerdote panameño por acoso a menor

El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, en El Salvador, condenó a cuatro años de prisión al sacerdote de nacionalidad panameña Urubiel Moreno López, de 47 años, tras hallarlo culpable del delito de acoso sexual en perjuicio de una niña de 11 años, reportó el Diario El Salvador.

El religioso se desempeñaba como párroco de la iglesia del distrito de San Pedro Perulapán, en el municipio de Cuscatlán Norte. De acuerdo con las investigaciones de la representación fiscal, Moreno López aprovechó la relación de amistad que mantuvo con los padres de la menor entre los años 2023 y 2024 para acercarse a la víctima y cometer el ilícito.

El clérigo enfrentó la audiencia inicial en enero de 2025 en el Juzgado de Paz de San Pedro Perulapán, instancia que le otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva. Posteriormente, en febrero de 2026, un primer juicio concluyó con la absolución del imputado.

Sin embargo, la Fiscalía salvadoreña interpuso un recurso de apelación ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque. El tribunal superior dejó sin efecto la sentencia absolutoria y ordenó la realización de un nuevo juicio con un juez distinto.

En esta nueva vista pública, la autoridad judicial declaró culpable a Moreno López y ordenó su detención inmediata para el cumplimiento de la pena en un centro penal. Asimismo, la sentencia incluyó el pago de una multa de 100 días, equivalente a aproximadamente $1,362.26.