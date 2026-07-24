Condenan en El Salvador a sacerdote panameño por acoso a menor

El <b>Tribunal de Sentencia de Cojutepeque</b>, en <a href="/tag/-/meta/el-salvador">El Salvador</a>, condenó a cuatro años de prisión al sacerdote de nacionalidad panameña <b>Urubiel Moreno López</b>, de 47 años, tras hallarlo culpable del delito de <b>acoso sexual</b> <b>en perjuicio de una niña de 11 años,</b> reportó el <b>Diario El Salvador</b>.El religioso se desempeñaba como párroco de la iglesia del distrito de <b>San Pedro Perulapán</b>, en el municipio de <b>Cuscatlán Norte</b>. De acuerdo con las investigaciones de la representación fiscal, <b>Moreno López</b> aprovechó la relación de amistad que mantuvo con los padres de la menor entre los años <b>2023 </b>y<b> 2024</b> para acercarse a la víctima y cometer el ilícito.El clérigo enfrentó la audiencia inicial en enero de 2025 en el <b>Juzgado de Paz de San Pedro Perulapán</b>, instancia que le otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva. Posteriormente, en febrero de 2026, un primer juicio concluyó con la absolución del imputado.Sin embargo, la Fiscalía salvadoreña interpuso un recurso de apelación ante la <b>Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque</b>. El tribunal superior dejó sin efecto la sentencia absolutoria y ordenó la realización de un nuevo juicio con un juez distinto.En esta nueva vista pública, la autoridad judicial declaró culpable a <b>Moreno López</b> y ordenó su <b>detención inmediata para el cumplimiento de la pena en un centro penal</b>. Asimismo, la sentencia incluyó el pago de una multa de <b>100 días</b>, equivalente a aproximadamente <b>$1,362.26</b>.