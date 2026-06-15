Condenan a cuatro años de prisión al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega

La justicia noruega condenó este lunes 15 de junio a cuatro años de prisión a<b> Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega</b>, tras hallarlo culpable de dos casos de violación, maltrato contra una de sus exparejas y otros delitos.El caso ha sacudido a la monarquía noruega y ha sido uno de los procesos judiciales más seguidos del país durante los últimos meses. Høiby, de 29 años, no forma parte oficialmente de la Casa Real, aunque creció junto a la familia del príncipe heredero tras el matrimonio de su madre.Según dio a conocer el medio El País, la investigación comenzó en <b>agosto de 2024</b>, <b>cuando fue denunciado por agredir a quien entonces era su pareja.</b> Con el paso de los meses surgieron nuevas acusaciones y el <b>expediente llegó a incluir decenas de cargos relacionados con agresiones sexuales, amenazas y otros delitos. </b>Finalmente, el tribunal lo declaró culpable de varios de ellos, aunque lo absolvió de otras dos acusaciones de violación. Además de <b>medidas de protección para las víctimas, entre las que figuran varias exparejas del acusado.</b>Høiby permanece detenido desde febrero de este año, después de ser arrestado nuevamente por incumplir una orden de alejamiento. Su defensa anunció que <b>evalúa recurrir la sentencia, argumentando que el joven no admitió los cargos más graves por los que fue condenado</b>, según informó El País.El caso también ha puesto bajo escrutinio a la familia real noruega, quienes en varias ocasiones han dado a conocer lo difícil que ha sido para ellos el proceso.