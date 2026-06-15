Condenan a cuatro años de prisión al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega

La justicia noruega condenó este lunes 15 de junio a cuatro años de prisión a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, tras hallarlo culpable de dos casos de violación, maltrato contra una de sus exparejas y otros delitos.

El caso ha sacudido a la monarquía noruega y ha sido uno de los procesos judiciales más seguidos del país durante los últimos meses. Høiby, de 29 años, no forma parte oficialmente de la Casa Real, aunque creció junto a la familia del príncipe heredero tras el matrimonio de su madre.

Según dio a conocer el medio El País, la investigación comenzó en agosto de 2024, cuando fue denunciado por agredir a quien entonces era su pareja. Con el paso de los meses surgieron nuevas acusaciones y el expediente llegó a incluir decenas de cargos relacionados con agresiones sexuales, amenazas y otros delitos.

Finalmente, el tribunal lo declaró culpable de varios de ellos, aunque lo absolvió de otras dos acusaciones de violación. Además de medidas de protección para las víctimas, entre las que figuran varias exparejas del acusado.

Høiby permanece detenido desde febrero de este año, después de ser arrestado nuevamente por incumplir una orden de alejamiento. Su defensa anunció que evalúa recurrir la sentencia, argumentando que el joven no admitió los cargos más graves por los que fue condenado, según informó El País.

El caso también ha puesto bajo escrutinio a la familia real noruega, quienes en varias ocasiones han dado a conocer lo difícil que ha sido para ellos el proceso.