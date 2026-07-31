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Economía

Banca estatal reajusta tasas y proyecta $200 millones en hipotecas tras cambios al ITBI

La Caja de Ahorros maneja actualmente cerca de $185 millones en proyectos de construcción interinos, que se complementan con las hipotecas que repagan esos financiamientos.
La Caja de Ahorros maneja actualmente cerca de $185 millones en proyectos de construcción interinos, que se complementan con las hipotecas que repagan esos financiamientos. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 31/07/2026 18:07
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha explicado con anterioridad que el ITBI no se trata de un nuevo tributo sino del vencimiento de una exoneración histórica

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La banca estatal panameña se encuentra en plena preparación para impulsar nuevamente el mercado hipotecario y el sector construcción, luego de que el Gobierno aprobó cambios a la ley de impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI).

La medida, que busca dinamizar la economía, ha sido respaldada por el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, que ya trabajan en estrategias conjuntas con la banca privada para garantizar un repunte sostenido en el segundo semestre del año.

Reactivación

El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Ezquivel, destacó que la decisión del Ejecutivo permitirá reactivar el segmento de hipotecas preferenciales, uno de los motores tradicionales del sector vivienda.

“El gobierno está haciendo un esfuerzo para lanzar nuevamente al sector de la construcción con fuerza. Ya se han dado reuniones entre la banca y el sector de gobierno, y estamos buscando medidas adicionales para que el sector despegue más”, afirmó.

Carrizo explicó que el restablecimiento del subsidio del ITBI es “bastante positivo” y recordó que en el 2025 se produjo un vacío en las estadísticas hipotecarias debido a la acumulación extraordinaria de más de 500 préstamos en un solo mes, previo a la entrada en vigencia de la ley.

“A veces los números son engañosos. Lo que parecía un parón en enero y febrero era en realidad el efecto de esa acumulación”, puntualizó.

El Banco Nacional ha reajustado sus tasas y anunció su participación en ferias como ExpoCapac de la Cámara Panameña de la Construcción, en coordinación con la Caja de Ahorros y con invitación a la banca privada.

“Vamos a hacer un esfuerzo conjunto para reactivar el sector vivienda”, subrayó Carrizo, quien insistió en que la banca estatal tiene un rol fundamental en el proceso de recuperación económica.

Expectativas

El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, resaltó que la entidad lidera el financiamiento de proyectos de interés preferencial, con una cartera que supera los $68 millones desembolsados en el primer semestre de 2026 y $104 millones adicionales.

“Nuestra expectativa es superar los $200 millones en préstamos hipotecarios este año. Hemos otorgado alrededor de 1,400 préstamos en el primer semestre y calculamos que con la eliminación del 2% del ITBI se podrían sumar unos 2,100 créditos adicionales”, indicó.

Farrugia añadió que la Caja de Ahorros maneja actualmente cerca de $185 millones en proyectos de construcción interinos, que se complementan con las hipotecas que repagan esos financiamientos.

“Estamos sentados en la mesa donde se toman las decisiones, conscientes de que el sector construcción ha tenido una caída importante. Este paquete de medidas busca dinamizar el segundo semestre y reactivar la economía nacional”, aseguró.

El gerente también subrayó que la Caja de Ahorros mantiene una participación cercana al 23% del mercado hipotecario, lo que representa una posición estratégica frente a la pluralidad de bancos en el país.

“Nosotros seguimos liderizando el segmento y creemos que el crecimiento será de alrededor del 24% al cierre del año, comparando 2025 con 2026”, agregó.

Reanuda

El ITBI se introdujo formalmente al sistema tributario panameño desde la Ley 106 de 1974, es decir, hace más de 50 años.

Aunque el Código Fiscal exige el cobro del 2%, diversas leyes de Interés Preferencial (como la Ley 3 de 1985 y sus múltiples reformas, hasta la más reciente Ley 431 de 2024) son las que “daban vida” a las exoneraciones.

Sumado al regreso del ITBI, la industria viene viviendo momentos de recesión tras el vencimiento del Bono Solidario de Vivienda (el aporte de $10,000 para el abono inicial) en junio de 2024, por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha explicado con anterioridad que el ITBI no se trata de un nuevo tributo sino del vencimiento de una exoneración histórica.

“No es que se está aplicando un impuesto nuevo, ¡ojo! Lo que venció fue una exención al impuesto. El impuesto ya ha existido. Lo que había es que el impuesto estaba en una excepción a pagar y ya llegó a un vencimiento”, aclaró Chapman.

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