Banca estatal reajusta tasas y proyecta $200 millones en hipotecas tras cambios al ITBI

La banca estatal panameña se encuentra en plena preparación para impulsar nuevamente el mercado hipotecario y el sector construcción, luego de que el Gobierno aprobó cambios<b> a la ley de impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI). </b>La medida, que busca dinamizar la economía, ha sido respaldada por el <b><a href="/tag/-/meta/banconal-banco-nacional-de-panama">Banco Nacional de Panamá</a></b> y la <b><a href="/tag/-/meta/caja-de-ahorros">Caja de Ahorros</a></b>, que ya trabajan en estrategias conjuntas con la banca privada para garantizar un repunte sostenido en el segundo semestre del año.