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Martín Torrijos pide resolver retos del Canal de Panamá

El expresidente Martín Torrijos participó en el acto por el 45.º aniversario de la muerte de Omar Torrijos.
El expresidente Martín Torrijos participó en el acto por el 45.º aniversario de la muerte de Omar Torrijos. Cedida
Por
Mileika Lasso
  • 31/07/2026 18:26
El expresidente Martín Torrijos afirmó en Panamá que los retos del Canal deben afrontarse sin tutelas extranjeras y resaltó ingresos por $3,000 millones

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Durante la conmemoración del 45.º aniversario de la muerte del general Omar Torrijos Herrera, el expresidente Martín Torrijos sostuvo que los nuevos desafíos que enfrenta el Canal de Panamá deben ser atendidos directamente por la nación, “sin tutelas extranjeras” y “sin renunciar a la dignidad”.

En el acto organizado por la Fundación Omar Torrijos, el exmandatario abogó por la unidad nacional y el diálogo como herramientas para afrontar la coyuntura política y económica del país.

Torrijos recordó el proceso de ampliación de la vía interoceánica, impulsado durante su mandato y aprobado en el referéndum de 2006 en conjunto con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Según el exjefe de Estado, la obra permitió elevar las aportaciones del Canal al Tesoro Nacional, al pasar de aproximadamente $594 millones antes de la expansión a cerca de $3,000 millones anuales.

Frente a la cifra de ingresos, el expresidente enfatizó que la vía interoceánica debe actuar como un motor de desarrollo logístico y energético para integrar a las diversas regiones del país, con el fin de generar puestos de trabajo e impactar la calidad de vida de la población.

“Panamá será más fuerte cuando nadie se sienta excluido y, ante todo, cuando nos respeten porque hicimos valer nuestros derechos”, manifestó Torrijos al concluir su mensaje, en el cual instó a defender la soberanía nacional.

El evento contó con la participación como orador de fondo del doctor Marcel Salamín, exasesor del general Torrijos, quien señaló la necesidad de mantener espacios de escucha entre los distintos sectores del país para superar las brechas de exclusión social.

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