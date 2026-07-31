Martín Torrijos pide resolver retos del Canal de Panamá

Durante la conmemoración del 45.º aniversario de la muerte del general Omar Torrijos Herrera, el expresidente <a href="/tag/-/meta/martin-torrijos-espino">Martín Torrijos</a> sostuvo que los nuevos desafíos que enfrenta el Canal de Panamá deben ser atendidos directamente por la nación, 'sin tutelas extranjeras' y 'sin renunciar a la dignidad'.En el acto organizado por la <b>Fundación Omar Torrijos</b>, el exmandatario abogó por la unidad nacional y el diálogo como herramientas para afrontar la coyuntura política y económica del país.Torrijos recordó el proceso de ampliación de la vía interoceánica, impulsado durante su mandato y aprobado en el referéndum de 2006 en conjunto con la <a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</a>. Según el exjefe de Estado, la obra permitió elevar las aportaciones del Canal al <b>Tesoro Nacional</b>, al pasar de aproximadamente<b> $594 millones</b> antes de la expansión a cerca de <b>$3,000 millones </b>anuales.Frente a la cifra de ingresos, el expresidente enfatizó que la vía interoceánica debe actuar como <b>un motor de desarrollo logístico y energético</b> para integrar a las diversas regiones del país, con el fin de generar puestos de trabajo e impactar la calidad de vida de la población.<i>'Panamá será más fuerte cuando nadie se sienta excluido y, ante todo, cuando nos respeten porque hicimos valer nuestros derechos'</i>, manifestó Torrijos al concluir su mensaje, en el cual instó a defender la soberanía nacional.El evento contó con la participación como orador de fondo del doctor <b>Marcel Salamín</b>, exasesor del general Torrijos, quien señaló la necesidad de mantener espacios de escucha entre los distintos sectores del país para superar las brechas de exclusión social.