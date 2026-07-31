Pandeportes y LPF descartan cierre del Armando Dely Valdés

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y la Liga Panameña de Fútbol (LPF) aseguraron este jueves que el estadio Armando Dely Valdés continuará albergando partidos oficiales, luego de que circularan versiones sobre una posible inhabilitación del recinto ubicado en la provincia de Colón.

El pronunciamiento se produjo durante una reunión informativa entre el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, y el comisionado de la LPF, Giorgio Famiglietti.

Según ambas entidades, no existe ninguna decisión para suspender la actividad futbolística en el estadio y los encuentros programados seguirán desarrollándose en la instalación deportiva.

Las autoridades rechazaron los rumores que apuntaban a un eventual cierre del coliseo y reiteraron que el Armando Dely Valdés seguirá siendo la sede del Club Árabe Unido de Colón.

La aclaración surge después de la apertura temporal del estadio para el partido entre Árabe Unido y Plaza FC, en medio de un proceso de remodelación que, según Pandeportes, registra un avance del 97%.

Durante el encuentro, Ordóñez sostuvo que la entidad mantiene su compromiso con el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura deportiva del país. También destacó la importancia del estadio para la actividad futbolística de la provincia de Colón.

El Armando Dely Valdés es uno de los principales escenarios deportivos de la provincia y constituye la sede histórica del Árabe Unido, uno de los clubes con mayor tradición en el fútbol panameño.

Con este pronunciamiento, Pandeportes y la LPF busca despejar las dudas generadas entre aficionados, clubes y actores vinculados al balompié colonense sobre la continuidad de la actividad deportiva en el estadio.