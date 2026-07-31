Corte amplía la prima de antigüedad: ministros y diputados tendrán derecho al beneficio

Todos los funcionarios públicos, incluidos el presidente de la República, ministros, viceministros y diputados, tendrán derecho a recibir la prima de antigüedad luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucionales las disposiciones que los excluían de este beneficio.

El Pleno anuló nueve de los diez numerales del artículo 1 de la Ley 241 de 2021 por considerar que establecían un trato desigual entre servidores públicos.

El fallo responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada por la abogada Enereida Barrías contra los numerales 7, 8 y 10 de la Ley 241 de 2021, que excluían del beneficio a los secretarios generales o ejecutivos, al personal de apoyo inmediato de altos funcionarios y, en general, a los servidores públicos de libre nombramiento y remoción.

La demandante alegó que estas exclusiones violaban los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución.

Durante el proceso, la Procuraduría de la Administración opinó que las normas demandadas no eran inconstitucionales, al sostener que la excepción recaía sobre determinados cargos y no sobre las personas, y que el legislador podía establecer diferencias razonables en el servicio público.

Sin embargo, la Corte concluyó que la prima de antigüedad constituye un derecho inherente al trabajo y una retribución económica por el tiempo de servicio prestado.

En su análisis, recordó que este beneficio forma parte de las garantías laborales protegidas por la Constitución y por instrumentos internacionales sobre derechos humanos y laborales, por lo que no encontró una justificación válida para excluir a un grupo de funcionarios únicamente por el cargo que desempeñan.

La decisión deberá ser publicada en la Gaceta Oficial.