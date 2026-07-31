Corte amplía la prima de antigüedad: ministros y diputados tendrán derecho al beneficio

<b>Todos los funcionarios públicos, incluidos el presidente de la República, ministros, viceministros y diputados, tendrán derecho a recibir la prima de antigüedad </b>luego de que la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b> declarara inconstitucionales las disposiciones que los excluían de este beneficio. El Pleno <b>anuló nueve de los diez numerales del artículo 1 de la Ley 241 de 2021 por considerar que establecían un trato desigual entre servidores públicos</b>. El fallo responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada por la abogada <b>Enereida Barrías</b> contra los numerales 7, 8 y 10 de la Ley 241 de 2021, que <b>excluían del beneficio a los secretarios generales o ejecutivos, al personal de apoyo inmediato de altos funcionarios y, en general, a los servidores públicos de libre nombramiento y remoción</b>. La demandante <b>alegó que estas exclusiones violaban los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución</b>.Durante el proceso, la <b><a href="/tag/-/meta/procuraduria-de-la-administracion">Procuraduría de la Administración </a></b>opinó que las normas demandadas no eran inconstitucionales, al sostener que <b>la excepción recaía sobre determinados cargos y no sobre las personas</b>, y que el legislador podía establecer diferencias razonables en el servicio público.Sin embargo, la Corte concluyó que<b> la prima de antigüedad constituye un derecho inherente al trabajo y una retribución económica por el tiempo de servicio prestado</b>. En su análisis, recordó que este beneficio forma parte de las garantías laborales protegidas por la Constitución y por instrumentos internacionales sobre derechos humanos y laborales, por lo que <b>no encontró una justificación válida para excluir a un grupo de funcionarios únicamente por el cargo que desempeñan</b>.La decisión deberá ser publicada en la Gaceta Oficial.