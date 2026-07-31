Estudiante de medicina Kevin Bernal destaca en concurso mundial

El estudiante de medicina de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), Kevin Bernal se posicionó en julio de 2026 entre los 11 finalistas del certamen internacional de la Asociación Mundial de Psiquiatría tras presentar de manera independiente el modelo de tamizaje NEURO para intervenir tempranamente las experiencias adversas en la niñez y prevenir trastornos mentales en la adultez.

El universitario panameño alcanzó esta distinción académica al competir contra representantes de 111 facultades de medicina provenientes de 48 países, enfrentando además las exigencias de haberse mudado de su hogar en Panamá Oeste, a la ciudad de Panamá, dada la ausencia de esta carrera en su provincia de origen.

Su participación internacional pone de manifiesto los desafíos habituales que enfrentan las iniciativas estudiantiles ante el limitado acompañamiento que suele existir en las entidades académicas, tanto públicas como privadas, para impulsar proyectos independientes sobre temas de salud, un aspecto secundario en un proceso que el universitario sacó adelante por convicción personal.

El origen de la propuesta NEURO respondió a la experiencia clínica del joven en el Hospital Santo Tomás durante la atención de una paciente de 22 años víctima de abuso en la infancia cuyo caso judicial terminó archivado tras ser sometida a una prueba psicométrica en estado de crisis.

Esta coyuntura llevó a Bernal a cuestionar la respuesta institucional en su escrito al señalar que “el momento de presentar la denuncia se le aplica una prueba de cociente intelectual, la cual salió baja, por lo que las entidades pertinentes deciden archivar su caso por falta de credibilidad, y ahora, como parte de mi práctica clínica, me encuentro con ella sin saber si yo también seré parte en algún punto del sistema que le falló”.