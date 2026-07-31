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Ciencia

Estudiante de medicina Kevin Bernal destaca en concurso mundial

Kevin Bernal, estudiante de medicina de la Universidad Interamericana de Panamá y finalista mundial de la Asociación Mundial de Psiquiatría, cuya investigación señala que experimentar cuatro o más traumas en la infancia incrementa doce veces el riesgo de intento de suicidio en la adultez.
Kevin Bernal, estudiante de medicina de la Universidad Interamericana de Panamá y finalista mundial de la Asociación Mundial de Psiquiatría, cuya investigación señala que experimentar cuatro o más traumas en la infancia incrementa doce veces el riesgo de intento de suicidio en la adultez. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 31/07/2026 16:45
La propuesta del universitario en su ensayo demuestra que la violencia en la niñez eleva el riesgo de suicidio adulto, exigiendo más apoyo a las instituciones públicas y privadas.

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El estudiante de medicina de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), Kevin Bernal se posicionó en julio de 2026 entre los 11 finalistas del certamen internacional de la Asociación Mundial de Psiquiatría tras presentar de manera independiente el modelo de tamizaje NEURO para intervenir tempranamente las experiencias adversas en la niñez y prevenir trastornos mentales en la adultez.

El universitario panameño alcanzó esta distinción académica al competir contra representantes de 111 facultades de medicina provenientes de 48 países, enfrentando además las exigencias de haberse mudado de su hogar en Panamá Oeste, a la ciudad de Panamá, dada la ausencia de esta carrera en su provincia de origen.

Su participación internacional pone de manifiesto los desafíos habituales que enfrentan las iniciativas estudiantiles ante el limitado acompañamiento que suele existir en las entidades académicas, tanto públicas como privadas, para impulsar proyectos independientes sobre temas de salud, un aspecto secundario en un proceso que el universitario sacó adelante por convicción personal.

El origen de la propuesta NEURO respondió a la experiencia clínica del joven en el Hospital Santo Tomás durante la atención de una paciente de 22 años víctima de abuso en la infancia cuyo caso judicial terminó archivado tras ser sometida a una prueba psicométrica en estado de crisis.

Esta coyuntura llevó a Bernal a cuestionar la respuesta institucional en su escrito al señalar que “el momento de presentar la denuncia se le aplica una prueba de cociente intelectual, la cual salió baja, por lo que las entidades pertinentes deciden archivar su caso por falta de credibilidad, y ahora, como parte de mi práctica clínica, me encuentro con ella sin saber si yo también seré parte en algún punto del sistema que le falló”.

Evidencia epidemiológica y alianzas intersectoriales

Para dar sustento técnico a su herramienta clínica en aulas y centros sanitarios, la investigación incorporó estudios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que demuestran que sufrir cuatro o más traumas en la niñez eleva doce veces el riesgo de suicidio en adultos, sumado a los reportes de la Organización Mundial de la Salud sobre un 8 % de niños con trastornos no diagnosticados y pérdidas anuales de 12 000 millones de días laborales por ansiedad.

A este marco teórico se añaden las estadísticas del Ministerio de Salud panameño, que registran 20 embarazos diarios en menores de edad, donde Naciones Unidas reporta que un 36% progenitores suelen superar por 10 años la edad de la víctima, respaldando la necesidad de aplicar inversiones en la primera infancia avaladas por la Universidad de Harvard.

La propuesta de Bernal, como futuro médico concluye con una exhortación a transformar la mentalidad de los profesionales al asumir la función pública en el sistema sanitario, el de leyes y también el educativo, impulsando una atención caracterizada por la empatía para “tratar de entender que la persona en ese momento va sufriendo y, en la medida de lo posible, comprenderlo y apoyarlo en ese proceso” con el fin de evitar la revictimización institucional.

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