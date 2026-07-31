Estudiante de medicina Kevin Bernal destaca en concurso mundial

Para dar sustento técnico a su herramienta clínica en aulas y centros sanitarios, la investigación incorporó estudios de los <a href="/tag/-/meta/cdc-centros-para-el-control-y-prevencion-de-enfermedades">Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos</a> que demuestran que <b>sufrir cuatro o más traumas en la niñez eleva doce veces el riesgo de suicidio en adultos</b>, sumado a los reportes de la <a href="/tag/-/meta/oms-organizacion-mundial-de-la-salud">Organización Mundial de la Salud</a><b> </b>sobre un<b> 8 % de niños con trastornos no diagnosticados </b>y <b>pérdidas anuales de 12 000 millones de días laborales por ansiedad. </b>A este marco teórico se añaden las estadísticas del<a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud"> Ministerio de Salud </a>panameño, que <b>registran 20 embarazos diarios en menores de edad</b>, donde <a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">Naciones Unidas</a> reporta que un<b> 36% progenitores suelen superar por 10 años la edad de la víctima</b>, respaldando la necesidad de aplicar inversiones en la primera infancia avaladas por la Universidad de Harvard. La propuesta de Bernal, como futuro médico concluye con una exhortación a transformar la mentalidad de los profesionales al asumir la función pública en el sistema sanitario, el de leyes y también el educativo, impulsando una atención caracterizada por la empatía para '<i><b>tratar de entender que la persona en ese momento va sufriendo y, en la medida de lo posible, comprenderlo y apoyarlo en ese proceso'</b></i> con el fin de evitar la revictimización institucional.