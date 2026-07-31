Alerta migratoria en Tocumen detecta a colombiana con antecedentes y presuntos vínculos con las FARC

El Servicio Nacional de Migración (SNM) impidió este viernes 31 de julio el ingreso al país de una ciudadana colombiana luego de que los sistemas de seguridad e inteligencia migratoria activaran una alerta al detectar que mantenía antecedentes penales y presuntos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La intervención se realizó durante los controles de rutina en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal terminal aérea del país.

De acuerdo con el SNM, la alerta se generó de manera inmediata cuando la mujer fue registrada en las plataformas de seguridad e inteligencia migratoria.

Los sistemas identificaron un historial delictivo y un perfil de riesgo, información que fue verificada por los inspectores migratorios antes de tomar la decisión de impedir su ingreso al territorio nacional.

Tras confirmar los antecedentes en las bases de datos, las autoridades aplicaron la normativa migratoria vigente y procedieron a negar la entrada a Panamá, ordenando su devolución inmediata al país de procedencia, conforme a la legislación nacional.

El SNM destacó que la actuación forma parte de los controles permanentes que mantiene en los diferentes puestos de entrada al país, especialmente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se realizan verificaciones constantes de pasajeros.

La institución señaló que estos mecanismos permiten detectar oportunamente a personas que representen un riesgo para la seguridad de los panameños.