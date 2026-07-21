Migración impide ingreso a Panamá de estadounidense con antecedentes por material sexual de menores

El Servicio Nacional de Migración (SNM) impidió el ingreso a Panamá de un ciudadano estadounidense que arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen en un vuelo procedente de la ciudad de Miami, tras detectar que mantenía antecedentes penales en Estados Unidos por el delito de posesión de material sexual de menores.

La entidad informó que la actuación se realizó de manera inmediata luego de que sus sistemas de seguridad migratoria emitieran una alerta sobre el pasajero, quien registra antecedentes en el estado de Nueva York y mantiene vigente una medida de libertad condicional (probatoria) por un período de diez años.

De acuerdo con el SNM, una vez verificada la información, las autoridades migratorias aplicaron los procedimientos establecidos en la legislación panameña y determinaron la inadmisión del ciudadano al territorio nacional.

Como parte del protocolo, el pasajero fue devuelto de inmediato a su país de origen.

El SNM destacó que esta acción es resultado del trabajo permanente y coordinado que realizan sus equipos en los distintos puntos de ingreso al país, mediante la verificación de alertas y antecedentes de los viajeros.

La institución señaló que estos controles buscan impedir el ingreso de personas que representen un riesgo para la seguridad de la población.

El SNM reafirmó su compromiso de fortalecer los controles migratorios para proteger la integridad y seguridad de la población, en especial de niñas, niños y adolescentes.