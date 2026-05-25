Panamá niega paso a mexicano con antecedentes de delitos sexuales

El Servicio Nacional de Migración informó que un ciudadano mexicano con antecedentes por delitos sexuales en Estados Unidos no pudo continuar su tránsito internacional por Panamá, luego de ser detectado durante los controles migratorios realizados por unidades de la entidad en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El pasajero había llegado en un vuelo procedente de Ciudad de México y mantenía conexión con destino a Santiago, en República Dominicana.

Durante la verificación de rutina, las autoridades migratorias confirmaron que el ciudadano registraba antecedentes en Estados Unidos por el delito de posesión de pornografía infantil, caso por el cual había sido condenado previamente a 18 meses de prisión.

Tras la detección de esta alerta y en cumplimiento de los protocolos de seguridad y las disposiciones migratorias vigentes, las autoridades panameñas decidieron no autorizar su tránsito internacional a través del país.

El ciudadano fue retornado a su país de origen como parte de las acciones permanentes de control y verificación que ejecuta el Servicio Nacional de Migración en los distintos puntos de entrada y salida del territorio nacional, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria.