Planta potabilizadora de Chilibre fuera de operaciones por apagón, confirma el IDAAN

La Planta potabilizadora de Chilibre se encuentra fuera de operaciones por evento eléctrico externo, informó el IDAAN, a través de sus redes sociales.

”El suministro de agua potable será irregular en ciudad capital y San Miguelito”, se lee en el comunicado.

El Idaan adelantó que se mantienen en comunicaciones con los proveedores de energía para reestablecer las operaciones.

Una falla técnica originada en la planta generadora de la empresa Cobre Panamá provocó una interrupción repentina del suministro eléctrico a nivel de todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN), afectando directamente a más de 29,000 clientes en la región metropolitana del país, según confirmó ENSA.