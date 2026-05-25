Estas son las 5 noticias que debes saber hoy | 25 de mayo

Meduca analiza instalar escáneres en escuelas para reforzar la seguridad

La ministra de Educación, Lucy Molinar, indicó que el Ministerio de Educación no descarta implementar escáneres en centros educativos como parte de nuevas medidas para fortalecer la seguridad escolar. Sin embargo, aclaró que la tecnología por sí sola no resolverá el problema y que el enfoque debe incluir prevención y trabajo integral con estudiantes y familias.

Autoridades buscan estrategias más amplias para combatir riesgos en colegios

El planteamiento surge en medio de preocupaciones por situaciones de violencia y el ingreso de objetos prohibidos a planteles educativos. Las autoridades sostienen que cualquier medida deberá analizarse cuidadosamente antes de una implementación a gran escala.

Omar Spiegel pide reforzar la producción nacional ante amenaza de El Niño

El presidente de FAPAGRAP, Omar Spiegel, advirtió que Panamá debe adoptar una visión de largo plazo para proteger la seguridad alimentaria y enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre el sector agropecuario.

Productores piden inversiones para fortalecer el agro

Spiegel sostuvo que la estrategia debe incluir inversiones en infraestructura de riego, almacenamiento de agua, investigación agrícola, transferencia tecnológica y financiamiento, con el objetivo de aumentar la capacidad productiva nacional.

Colombia confirmó sus 26 convocados para el Mundial 2026

La selección colombiana oficializó su lista definitiva de jugadores para la Copa Mundial 2026, encabezada por figuras como James Rodríguez y Luis Díaz, quienes liderarán al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.