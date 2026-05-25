El Niño pone en alerta al agro: Omar Spiegel pide reforzar la producción nacional

La seguridad alimentaria en Panamá volvió a colocarse en el centro del debate luego de un comunicado emitido por Omar Spiegel, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap), donde advierte sobre la necesidad de mirar más allá de las respuestas inmediatas y fortalecer la capacidad del país para garantizar alimentos a largo plazo.

El pronunciamiento surge en medio de la preocupación por los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción agropecuaria y el abastecimiento nacional.

En su comunicado, Spiegel calificó como una iniciativa importante la decisión del presidente José Raúl Mulino de crear una comisión para analizar el impacto climático sobre el sector agrícola, destacando la necesidad de tomar medidas preventivas ante posibles riesgos.

Sin embargo, el dirigente enfatizó que el debate no debe limitarse únicamente a una futura importación de arroz o a cubrir las necesidades de abastecimiento de los próximos meses. Según expuso, la discusión debe centrarse también en una pregunta de mayor alcance: cómo Panamá garantizará la disponibilidad de alimentos para las futuras generaciones.

Spiegel recordó que el sector agropecuario panameño ya ha enfrentado situaciones complejas durante las últimas décadas, entre ellas fenómenos climáticos adversos, crisis económicas internacionales, aumentos en costos de producción y afectaciones en las cadenas globales de suministro.

En el comunicado, destacó que incluso durante momentos de incertidumbre internacional y dificultades logísticas, el campo panameño mantuvo la producción de alimentos y logró abastecer al país, especialmente en productos esenciales como el arroz, uno de los principales componentes de la dieta nacional.

Asimismo, señaló que la verdadera seguridad alimentaria no puede depender únicamente del monitoreo de inventarios o de la evaluación de posibles déficits temporales. Afirmó que se requiere fortalecer la capacidad productiva nacional mediante inversiones en infraestructura de riego, almacenamiento de agua, investigación agrícola, transferencia tecnológica, financiamiento y modernización del sector agropecuario.

El presidente de Fapagrap también sostuvo que cada dólar destinado al fortalecimiento de la producción nacional representa una inversión directa en seguridad alimentaria, estabilidad social y soberanía económica.

En su mensaje, Spiegel concluyó que Panamá necesita una estrategia integral y de largo plazo que permita no solo responder a posibles crisis provocadas por el fenómeno de El Niño, sino también construir un sistema agropecuario más resiliente y preparado para los desafíos de las próximas décadas.