España confirma segundo caso de hantavirus en paciente aislado del Gómez Ulla

El Ministerio de Sanidad confirmó este lunes 25 de mayo de 2026 el segundo caso positivo de hantavirus en España, detectado en uno de los ciudadanos repatriados desde el crucero MV Hondius.

El paciente, que permanecía en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, fue trasladado de inmediato a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) tras dar positivo en una prueba PCR.

Según las autoridades, se encuentra asintomático y bajo estricta vigilancia médica, sin que la situación represente un riesgo adicional para la población.

El crucero MV Hondius, que había zarpado de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, notificó el pasado 2 de mayo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un brote de enfermedades respiratorias graves entre sus pasajeros.

La alerta internacional activó un operativo coordinado por la Comisión Europea y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), que permitió la evacuación de 14 ciudadanos españoles.

Todos ellos fueron trasladados a Madrid el 10 de mayo y permanecen en cuarentena preventiva desde entonces.

El primer caso positivo se había confirmado a mediados de mayo en un pasajero de 70 años, también ingresado en el Gómez Ulla. Con el nuevo diagnóstico, España suma dos pacientes afectados, ambos aislados en condiciones de máxima bioseguridad.

El Ministerio de Sanidad subrayó que el segundo positivo corresponde a un contacto estrecho del primer caso, identificado dentro del seguimiento epidemiológico, lo que demuestra la eficacia de los protocolos de detección y control.

Las autoridades sanitarias recalcaron que el hallazgo no modifica la evaluación de riesgo para la población general.

“El caso fue detectado dentro del dispositivo de aislamiento, lo que garantiza que no existe exposición comunitaria”, señaló un portavoz ministerial.

Los demás repatriados han dado negativo en las pruebas realizadas y continúan bajo observación, con controles periódicos para descartar nuevos contagios durante el periodo de incubación.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores, capaz de provocar cuadros respiratorios graves. Aunque su incidencia en Europa es baja, los brotes en contextos cerrados como barcos o campamentos han generado preocupación en organismos internacionales.

En este caso, el operativo de evacuación y aislamiento ha sido considerado un ejemplo de coordinación rápida entre instituciones nacionales e internacionales.

Hasta la fecha, España no ha registrado fallecimientos asociados al brote. Los dos pacientes confirmados reciben atención especializada en la UATAN del Gómez Ulla, unidad preparada para responder a emergencias de alta peligrosidad biológica.

El Ministerio de Sanidad mantiene contacto permanente con la OMS y el ECDC para actualizar la información y garantizar la transparencia en la comunicación pública.