Meduca no descarta implementar escáneres en colegios para reforzar la seguridad

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió a la propuesta de implementar escáneres en los centros educativos del país ante la reciente ola de violencia registrada en las escuelas.

Molinar indicó a diversos medios de comunicación que, si la Policía Nacional recomienda la medida, tendría que considerarla positivamente.

“Si la Policía Nacional lo recomienda, tengo que aceptarlo como algo bueno”, manifestó la titular de Educación.

No obstante, aclaró que la instalación de escáneres no constituye una solución definitiva al problema, por lo que el Ministerio de Educación mantiene su enfoque en fortalecer la relación entre el hogar y la escuela mediante distintos programas de formación integral.

Lucy Molinar destaca programas de deporte, literatura y valores en las escuelas

Entre las iniciativas mencionó las escuelas para padres, el impulso al deporte, la música, la literatura y otras actividades dirigidas a mejorar la formación de los estudiantes.

“Podemos poner escáneres, pero ¿con eso resolvemos el problema de violencia? No. Hasta que no exista conciencia sobre el verdadero valor de la dignidad humana, no habrá solución. De repente ponen el escáner y lo evaden lanzando algo por el techo o saltándose el control. Aquí lo que tenemos que hacer es un cambio de cultura”, expresó Molinar.

La ministra explicó que actualmente se desarrollan talleres con jóvenes líderes, programas como Movimiento Gente Cool y CSI, además de actividades enfocadas en las preferencias e intereses de los estudiantes, ya sea música, tecnología, deportes u otras áreas.

“Estamos creando en las escuelas espacios para que todos los estudiantes tengan un lugar donde canalizar su pasión, pero también donde tengamos la oportunidad de formarlos transversalmente en valores. Ese es el único camino para que la realidad cambie”, afirmó.

Molinar enfatizó que es necesario reforzar la formación en valores desde edades tempranas y sostuvo que los problemas humanos requieren tiempo y trabajo constante para lograr resultados efectivos.