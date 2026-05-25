Presidente Mulino se reúne con María Corina Machado para impulsar democracia en Venezuela

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes un encuentro en su despacho con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en el que coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una solución democrática que devuelva la estabilidad a Venezuela.

Durante la reunión, Machado subrayó la urgencia de un proceso electoral “limpio, transparente y democrático” en su país, como paso indispensable para superar la crisis política, económica y social que ha provocado oleadas migratorias irregulares con impacto en toda la región.

La dirigente agradeció al mandatario panameño y al pueblo de Panamá por mantener una posición firme en defensa de la democracia venezolana en los escenarios internacionales y por haber acogido a miles de compatriotas en los últimos años.

El presidente Mulino estuvo acompañado por el canciller de la República, Javier Martínez Acha, y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.

Por parte de Machado, la comitiva estuvo integrada por Gerardo Fernández, Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Carlos Blanco.