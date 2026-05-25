Precios de combustibles en Centroamérica muestran amplias diferencias

Los precios de los combustibles en Centroamérica continúan mostrando diferencias marcadas entre países debido a los sistemas de regulación, impuestos y mecanismos de revisión aplicados por cada gobierno.

En Panamá, los precios vigentes entre el 15 y el 29 de mayo de 2026 se ubicaron en $1.363 por litro para gasolina de 95 octanos, $1.279 para 91 octanos y $1.324 para diésel. Por galón, los precios equivalen aproximadamente a $5.16 para gasolina de 95 octanos, $4.84 para 91 octanos y $5.01 para diésel.

La comparación regional, tras convertir monedas locales a dólares estadounidenses, muestra que Panamá se mantiene entre los mercados con combustibles más baratos de la región, especialmente frente a países como Belice, Honduras y Guatemala.

En El Salvador, los precios vigentes entre el 12 y el 25 de mayo alcanzaron $4.74 por galón para gasolina superior, $4.41 para regular y $4.44 para diésel.

Guatemala reportó entre el 19 y el 25 de mayo precios equivalentes a $5.31 (Q40.48) por galón para gasolina superior, $5.18 (Q39.48) para regular y $4.87 (Q37.06) para diésel, tras convertir los valores desde quetzales.

En Honduras, al 25 de mayo, la gasolina superior equivalía a $5.84 (L147.03) por galón, la regular a $5.35 (L134.63) y el diésel a $5.52 (L138.92), según la conversión desde lempiras.

Nicaragua informó precios promedio en litro equivalentes a $1.33 (C$49.00) por litro para gasolina superior, $1.30 (C$47.82) para regular y $1.17 (C$43.22) para diésel, luego de convertir los valores desde córdobas.

Costa Rica registró al 7 de mayo precios por litro equivalentes a $1.44 (733.00₡) por litro para gasolina de 95 octanos, $1.47 (748.00₡) para 91 octanos y $1.41 (716.00₡) para diésel, tras la conversión desde colones. El país revisa tarifas el segundo viernes de cada mes.

Belice presentó los precios más altos del listado regional. La gasolina superior alcanzó aproximadamente $7.35 (BZ$14.69) por galón, la regular $7.44 (BZ$14.87) y el diésel $7.90 (BZ$15.80), luego de convertir desde dólares beliceños.

Los datos fueron recopilados de entidades energéticas e hidrocarburos de cada país.

La comparación evidencia que las diferencias no dependen únicamente del precio internacional del petróleo. También influyen los impuestos, subsidios, costos logísticos y modelos de regulación utilizados por cada país.

Otro elemento que dificulta la comparación regional es que algunos gobiernos publican precios por litro y otros por galón, además de manejar calendarios distintos de actualización.

El comportamiento de los combustibles sigue siendo un indicador clave para la inflación y el costo de vida en Centroamérica, debido a su impacto directo sobre transporte, alimentos y actividad comercial.