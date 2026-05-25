Precios de combustibles en Centroamérica muestran amplias diferencias

Los <b><a href="/tag/-/meta/precio-del-combustible">precios de los combustibles</a></b> en Centroamérica continúan mostrando diferencias marcadas entre países debido a los sistemas de regulación, impuestos y mecanismos de revisión aplicados por cada gobierno.En <b>Panamá</b>, los precios vigentes entre el 15 y el 29 de mayo de 2026 se ubicaron en <b>$1.363</b> por litro para gasolina de 95 octanos, <b>$1.279</b> para 91 octanos y <b>$1.324</b> para diésel. Por galón, los precios equivalen aproximadamente a <b>$5.16</b> para gasolina de 95 octanos,<b> $4.84</b> para 91 octanos y <b>$5.01</b> para diésel. La comparación regional, tras convertir monedas locales a <b>dólares estadounidenses</b>, muestra que Panamá se mantiene entre los mercados con combustibles más baratos de la región, especialmente frente a países como Belice, Honduras y Guatemala.En <b>El Salvador</b>, los precios vigentes entre el 12 y el 25 de mayo alcanzaron <b>$4.74 </b>por galón para gasolina superior, <b>$4.41</b> para regular y <b>$4.44 </b>para diésel.<b>Guatemala</b> reportó entre el 19 y el 25 de mayo precios equivalentes a <b>$5.31 </b>(Q40.48) por galón para gasolina superior, <b>$5.18 </b>(Q39.48) para regular y <b>$4.87 </b>(Q37.06) para diésel, tras convertir los valores desde quetzales.En <b>Honduras</b>, al 25 de mayo, la gasolina superior equivalía a<b> $5.84 </b>(L147.03)<b> </b>por galón, la regular a <b>$5.35 </b>(L134.63)<b> </b>y el diésel a <b>$5.52 </b>(L138.92), según la conversión desde lempiras.<b>Nicaragua</b> informó precios promedio en litro equivalentes a<b> $1.33</b> (C$49.00) por litro para gasolina superior, <b>$1.30</b> (C$47.82) para regular y<b> $1.17 </b>(C$43.22)<b> </b>para diésel, luego de convertir los valores desde córdobas.<b>Costa Rica</b> registró al 7 de mayo precios por litro equivalentes a <b>$1.44</b> (733.00₡) por litro para gasolina de 95 octanos, <b>$1.47</b> (748.00₡) para 91 octanos y <b>$1.41 </b>(716.00₡) para diésel, tras la conversión desde colones. El país revisa tarifas el segundo viernes de cada mes.<b>Belice</b> presentó los precios más altos del listado regional. La gasolina superior alcanzó aproximadamente <b>$7.35 </b>(BZ$14.69)<b> </b>por galón, la regular <b>$7.44</b> (BZ$14.87) y el diésel<b> $7.90 </b>(BZ$15.80), luego de convertir desde dólares beliceños.Los datos fueron recopilados de entidades energéticas e hidrocarburos de cada país.La comparación evidencia que las diferencias no dependen únicamente del precio internacional del petróleo. También influyen los impuestos, subsidios, costos logísticos y modelos de regulación utilizados por cada país.Otro elemento que dificulta la comparación regional es que algunos gobiernos publican precios por litro y otros por galón, además de manejar calendarios distintos de actualización.El comportamiento de los combustibles sigue siendo un indicador clave para la inflación y el costo de vida en Centroamérica, debido a su impacto directo sobre transporte, alimentos y actividad comercial.