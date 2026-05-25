Crisis en Medio Oriente impulsa al alza el precio de los combustibles en Panamá

La volatilidad del mercado energético internacional, agravada por el reciente conflicto armado en el <b><a href="/tag/-/meta/guerra-en-medio-oriente">Medio Oriente</a></b> y el bloqueo del estrecho de Ormuz, impactó de forma directa el bolsillo de los panameños. Durante el primer cuatrimestre de 2026, los precios tope de las gasolinas y el diésel en el país registraron una tendencia ascendente sostenida, rompiendo marcas históricas y superando la barrera de un dólar por litro.De acuerdo con los registros de la <b><a href="/tag/-/meta/sne-secretaria-nacional-de-energia">Secretaría Nacional de Energía (SNE)</a></b> de evolución de precios en el mercado nacional entre enero y mayo de este año, el proceso de encarecimiento comenzó de manera moderada a inicios de enero, cuando los tres principales combustibles se comercializaban por debajo de los <b>$0.85</b> por litro. En ese periodo, la gasolina de 95 octanos se ubicaba en <b>$0.840</b>, la de 91 octanos en <b>$0.782</b> y el diésel en <b>$0.763</b>.Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras los ataques ordenados el pasado 28 de febrero por <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/benjamin-netanyahu">Benjamin Netanyahu</a></b> contra Irán, lo que provocó una respuesta de Teherán con el cierre del estrecho de <b>Ormuz</b>. Este paso marítimo es el cuello de botella más importante del planeta, por donde <b>circula una quinta parte del consumo mundial de crudo</b>. Las consecuencias globales no tardaron en trasladarse a las estaciones de servicio locales.Para la segunda quincena de marzo, el diésel rompió la barrera de un dólar al cotizarse en <b>$1.210 </b>por litro, un incremento impulsado por la alta demanda de este derivado en los sectores industrial y de transporte. La escalada continuó hasta alcanzar los máximos históricos del cuatrimestre en el periodo del 3 al 17 de abril, cuando el diésel tocó un techo de <b>$1.358 </b>por litro y la gasolina de 91 octanos llegó a los<b> $1.255</b>.Aunque los mercados internacionales experimentaron una leve moderación luego de que el crudo rozara los <b>$120</b> por barril y retrocediera a la banda de los<b> $90</b>, la tendencia al alza en el mercado local se mantuvo latente para las gasolinas. En la segunda mitad de mayo, la gasolina de 95 octanos pasó a liderar el costo final al consumidor con un precio de<b> $1.363 </b>por litro, seguida por el diésel en <b>$1.324</b> y la gasolina de 91 octanos en <b>$1.279</b>. Esto fijó una brecha final de <b>$0.084 </b>entre los tres combustibles.Especialistas internacionales advierten que el mundo atraviesa la crisis energética más seria desde los <i>shocks </i>petroleros de los años 70. <b>Las restricciones físicas de suministro impactan en cascada a las economías importadoras netas de Centroamérica, como Panamá.</b> El encarecimiento de la energía y la logística se traslada de inmediato a los costos operativos de las manufacturas, la industria agroalimentaria y los precios finales al consumo, lo que eleva el riesgo de una espiral inflacionaria en el país durante el segundo trimestre del año.