Crisis en Medio Oriente impulsa al alza el precio de los combustibles en Panamá

La volatilidad del mercado energético internacional, agravada por el reciente conflicto armado en el Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz, impactó de forma directa el bolsillo de los panameños. Durante el primer cuatrimestre de 2026, los precios tope de las gasolinas y el diésel en el país registraron una tendencia ascendente sostenida, rompiendo marcas históricas y superando la barrera de un dólar por litro.

De acuerdo con los registros de la Secretaría Nacional de Energía (SNE) de evolución de precios en el mercado nacional entre enero y mayo de este año, el proceso de encarecimiento comenzó de manera moderada a inicios de enero, cuando los tres principales combustibles se comercializaban por debajo de los $0.85 por litro. En ese periodo, la gasolina de 95 octanos se ubicaba en $0.840, la de 91 octanos en $0.782 y el diésel en $0.763.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras los ataques ordenados el pasado 28 de febrero por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán, lo que provocó una respuesta de Teherán con el cierre del estrecho de Ormuz. Este paso marítimo es el cuello de botella más importante del planeta, por donde circula una quinta parte del consumo mundial de crudo. Las consecuencias globales no tardaron en trasladarse a las estaciones de servicio locales.

Para la segunda quincena de marzo, el diésel rompió la barrera de un dólar al cotizarse en $1.210 por litro, un incremento impulsado por la alta demanda de este derivado en los sectores industrial y de transporte. La escalada continuó hasta alcanzar los máximos históricos del cuatrimestre en el periodo del 3 al 17 de abril, cuando el diésel tocó un techo de $1.358 por litro y la gasolina de 91 octanos llegó a los $1.255.

Aunque los mercados internacionales experimentaron una leve moderación luego de que el crudo rozara los $120 por barril y retrocediera a la banda de los $90, la tendencia al alza en el mercado local se mantuvo latente para las gasolinas. En la segunda mitad de mayo, la gasolina de 95 octanos pasó a liderar el costo final al consumidor con un precio de $1.363 por litro, seguida por el diésel en $1.324 y la gasolina de 91 octanos en $1.279. Esto fijó una brecha final de $0.084 entre los tres combustibles.

Especialistas internacionales advierten que el mundo atraviesa la crisis energética más seria desde los shocks petroleros de los años 70. Las restricciones físicas de suministro impactan en cascada a las economías importadoras netas de Centroamérica, como Panamá. El encarecimiento de la energía y la logística se traslada de inmediato a los costos operativos de las manufacturas, la industria agroalimentaria y los precios finales al consumo, lo que eleva el riesgo de una espiral inflacionaria en el país durante el segundo trimestre del año.