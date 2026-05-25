Panamá será sede de ‘Picadera Latina’, un encuentro culinario con invitados internacionales

Para este fin de semana se contempla un festín culinario en el que convergerán sabores nacionales e internacionales. Se trata de la primera edición de ‘Picadera Latina’, una iniciativa que busca crear un ambiente en el que el público pueda compartir alrededor de la mesa con cocineros y bartenders de la región, quienes ofrecerán platos exclusivos elaborados con distintas proteínas, técnicas y estilos culinarios.

El evento —que se realizará el próximo 30 de mayo en el restaurante La Tapa del Coco— reunirá a ocho cocineros y bartenders, entre figuras nacionales e internacionales de la gastronomía.

Entre los invitados internacionales destacan Andressa Cabral, del restaurante Yayá (Río de Janeiro, Brasil); Ángel de Sousa, de Clara (Quito, Ecuador); Sebastián Astudillo, bartender de Selma (Bogotá, Colombia); y Daniela Paz, sommelier de Sublime (Ciudad de Guatemala, Guatemala).

Por Panamá participarán Ariel Zebede, de A to Z; Antonio Chávez, de Cantina del Tigre; Amir Mendoza, de Atope; y Armando Bramwell, chef de La Tapa del Coco. Cada uno presentará su propia interpretación de una “picada”, en una jornada pensada para compartir y conectar con la gastronomía local y regional.

Además de las picadas creadas especialmente por los chefs invitados, el evento contará con una carta de cocteles de autor, selección de vinos, música y diversas actividades gastronómicas.

“Tenemos un compromiso con la promoción de Panamá como destino turístico. La creación de productos como Picadera Latina forma parte de eso. Queremos acercar al público panameño a experiencias de nivel regional y mundial. Trajimos a nuestros colegas para que cocinen y disfruten un rato agradable, al igual que el panameño o el turista que esté de visita en nuestro país en ese momento. La idea es que el evento se convierta en una fiesta anual”, explicó Isaac Villaverde, fundador de La Tapa del Coco, de acuerdo con la nota de prensa.

Las entradas ya se encuentran en preventa a través de Passline, y cada picada tendrá un valor de entre $8 y $10. Más información y preguntas frecuentes están disponibles en la cuenta de Instagram @LaTapaDelCoco.