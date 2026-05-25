Panamá será sede de ‘Picadera Latina’, un encuentro culinario con invitados internacionales

Para este fin de semana se contempla un festín culinario en el que convergerán sabores nacionales e internacionales. Se trata de la primera edición de <b>‘Picadera Latina’</b>, una iniciativa que busca crear un ambiente en el que el público pueda compartir alrededor de la mesa con cocineros y bartenders de la región, quienes ofrecerán platos exclusivos elaborados con distintas proteínas, técnicas y estilos culinarios.El evento —que se realizará el próximo 30 de mayo en el restaurante <b>La Tapa del Coco</b>— reunirá a ocho cocineros y bartenders, entre figuras nacionales e internacionales de la gastronomía.Entre los invitados internacionales destacan <b>Andressa Cabral</b>, del restaurante Yayá (Río de Janeiro, Brasil); <b>Ángel de Sousa</b>, de Clara (Quito, Ecuador); <b>Sebastián Astudillo</b>, bartender de Selma (Bogotá, Colombia); y <b>Daniela Paz</b>, sommelier de Sublime (Ciudad de Guatemala, Guatemala).Por Panamá participarán <b>Ariel Zebede</b>, de A to Z; <b>Antonio Chávez</b>, de Cantina del Tigre; <b>Amir Mendoza</b>, de Atope; y <b>Armando Bramwell</b>, chef de <b>La Tapa del Coco</b>. Cada uno presentará su propia interpretación de una 'picada', en una jornada pensada para compartir y conectar con la gastronomía local y regional.Además de las picadas creadas especialmente por los chefs invitados, el evento contará con una carta de cocteles de autor, selección de vinos, música y diversas actividades gastronómicas.'Tenemos un compromiso con la promoción de Panamá como destino turístico. La creación de productos como <b>Picadera Latina</b> forma parte de eso. Queremos acercar al público panameño a experiencias de nivel regional y mundial. Trajimos a nuestros colegas para que cocinen y disfruten un rato agradable, al igual que el panameño o el turista que esté de visita en nuestro país en ese momento. La idea es que el evento se convierta en una fiesta anual', explicó <b>Isaac Villaverde</b>, fundador de <b>La Tapa del Coco</b>, de acuerdo con la nota de prensa.Las entradas ya se encuentran en preventa a través de <b>Passline</b>, y cada picada tendrá un valor de entre $8 y $10. Más información y preguntas frecuentes están disponibles en la cuenta de Instagram <b>@LaTapaDelCoco</b>.