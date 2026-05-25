Ronald Day: del éxito en Univisión y Telemundo a inspirar con ‘El Poder del Enfoque’

Con una amplia trayectoria en dos de las cadenas más importantes de la televisión hispana en Estados Unidos, Univisión y Telemundo, el ejecutivo panameño Ronald Day se atreve ahora a asumir un nuevo reto: el de conferencista, faceta que compagina con su liderazgo al frente del certamen de belleza Miss Universo.

Impulsado por el lanzamiento de su libro ‘El Poder del Enfoque’, Day ha recorrido ciudades como Miami y Puerto Rico para compartir las experiencias y aprendizajes que marcaron su trayectoria profesional, haciendo énfasis en el éxito, el crecimiento personal y la evolución profesional.

La presentación de ‘El Poder del Enfoque’ en Panamá se realizará este martes 26 de mayo, a las 7:00 p.m., en el hotel JW Marriott. El registro para asistir al evento es completamente gratuito.

“Este libro es una guía para tomar acción en la vida. Sirve para empresarios, para personas que tienen negocios y sienten que están estancados, y quieren saber cómo llevar sus empresas a otro nivel. También está dirigido a líderes de compañías que buscan ayudar a sus equipos a trabajar mejor, maximizar resultados y ser más productivos”, destacó el autor en una entrevista concedida a La Estrella de Panamá.

Day añadió que el libro también está pensado para personas de 30, 40 o 50 años que sienten incertidumbre sobre su futuro. “Cuando termines de leer la última página vas a descubrir que tienes un súper poder, uno que te ayudará a activar esa mente millonaria que todos tenemos por dentro y que muchas veces no nos atrevemos a desarrollar”, afirmó.

El ejecutivo explicó que la obra busca ayudar al lector a perder el miedo, alzar la voz y tomar las decisiones necesarias para impulsar su crecimiento profesional y personal. “Aquí vas a empezar a aprender cómo tomar acción”, remarcó.

Para Ronald Day, el miedo no debe verse como un enemigo, sino como un aliado que puede utilizarse de manera positiva. A su juicio, cuando una persona logra dominarlo, puede alcanzar resultados extraordinarios.

El también ejecutivo de televisión exhortó a los jóvenes a aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para investigar, descubrir sus intereses y definir los elementos con los que desean construir su carrera profesional.

Durante su trayectoria, Day trabajó de cerca con importantes figuras de la televisión latina como Mario Kreutzberger, conocido mundialmente como Don Francisco, y Cristina Saralegui, conductora del icónico ‘Show de Cristina’. De ambos aseguró haber aprendido la importancia de entretener, sorprender al televidente y desarrollar liderazgo y determinación.

En cuanto a su preparación como conferencista, confesó que inicialmente tuvo que enfrentar el temor a hablar en público.

“Me di cuenta de que me daba miedo todo: viajar, hablar en público y dar entrevistas. Entonces entendí que, si quería sacar adelante este proyecto, tenía que romper esos miedos”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de que Panamá sea sede del certamen internacional de Miss Universo, Day aseguró que el país cuenta con todas las condiciones necesarias para albergar el evento.

“Tenemos profesionales, infraestructura, bellezas naturales, gastronomía y personas maravillosas. Panamá tiene todos los ingredientes para recibir Miss Universo”, afirmó.

Finalmente, destacó que el certamen ha evolucionado y hoy busca resaltar mucho más que la belleza física.

“Las candidatas ahora opinan, expresan sus puntos de vista y participan en labores filantrópicas. Miss Universo busca mujeres que representen valores humanos y que sean auténticas”, concluyó.