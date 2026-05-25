Ronald Day: del éxito en Univisión y Telemundo a inspirar con ‘El Poder del Enfoque’

Con una amplia trayectoria en dos de las cadenas más importantes de la televisión hispana en Estados Unidos, <b>Univisión</b> y <b>Telemundo</b>, el ejecutivo panameño <b><a href="/tag/-/meta/ronald-day">Ronald Day</a></b> se atreve ahora a asumir un nuevo reto: el de conferencista, faceta que compagina con su liderazgo al frente del certamen de belleza <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo">Miss Universo</a></b>.Impulsado por el lanzamiento de su libro <b>‘El Poder del Enfoque’</b>, Day ha recorrido ciudades como Miami y Puerto Rico para compartir las experiencias y aprendizajes que marcaron su trayectoria profesional, haciendo énfasis en el éxito, el crecimiento personal y la evolución profesional.La presentación de <b>‘El Poder del Enfoque’</b> en Panamá se realizará este martes 26 de mayo, a las 7:00 p.m., en el hotel <b>JW Marriott</b>. El registro para asistir al evento es completamente gratuito.'Este libro es una guía para tomar acción en la vida. Sirve para empresarios, para personas que tienen negocios y sienten que están estancados, y quieren saber cómo llevar sus empresas a otro nivel. También está dirigido a líderes de compañías que buscan ayudar a sus equipos a trabajar mejor, maximizar resultados y ser más productivos', destacó el autor en una entrevista concedida a <b>La Estrella de Panamá</b>.Day añadió que el libro también está pensado para personas de 30, 40 o 50 años que sienten incertidumbre sobre su futuro. 'Cuando termines de leer la última página vas a descubrir que tienes un súper poder, uno que te ayudará a activar esa mente millonaria que todos tenemos por dentro y que muchas veces no nos atrevemos a desarrollar', afirmó.El ejecutivo explicó que la obra busca ayudar al lector a perder el miedo, alzar la voz y tomar las decisiones necesarias para impulsar su crecimiento profesional y personal. 'Aquí vas a empezar a aprender cómo tomar acción', remarcó.Para <b>Ronald Day</b>, el miedo no debe verse como un enemigo, sino como un aliado que puede utilizarse de manera positiva. A su juicio, cuando una persona logra dominarlo, puede alcanzar resultados extraordinarios.El también ejecutivo de televisión exhortó a los jóvenes a aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para investigar, descubrir sus intereses y definir los elementos con los que desean construir su carrera profesional.Durante su trayectoria, Day trabajó de cerca con importantes figuras de la televisión latina como <b>Mario Kreutzberger</b>, conocido mundialmente como <b>Don Francisco</b>, y <b>Cristina Saralegui</b>, conductora del icónico <b>‘Show de Cristina’</b>. De ambos aseguró haber aprendido la importancia de entretener, sorprender al televidente y desarrollar liderazgo y determinación.En cuanto a su preparación como conferencista, confesó que inicialmente tuvo que enfrentar el temor a hablar en público.'Me di cuenta de que me daba miedo todo: viajar, hablar en público y dar entrevistas. Entonces entendí que, si quería sacar adelante este proyecto, tenía que romper esos miedos', expresó.Consultado sobre la posibilidad de que Panamá sea sede del certamen internacional de <b>Miss Universo</b>, Day aseguró que el país cuenta con todas las condiciones necesarias para albergar el evento.'Tenemos profesionales, infraestructura, bellezas naturales, gastronomía y personas maravillosas. Panamá tiene todos los ingredientes para recibir Miss Universo', afirmó.Finalmente, destacó que el certamen ha evolucionado y hoy busca resaltar mucho más que la belleza física.'Las candidatas ahora opinan, expresan sus puntos de vista y participan en labores filantrópicas. Miss Universo busca mujeres que representen valores humanos y que sean auténticas', concluyó.