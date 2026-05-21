Gobierno activará comisión de emergencia ante amenaza de El Niño al agro panameño

El presidente de José Raúl Mulino anunció que la próxima semana firmará un decreto para crear una comisión interinstitucional de alto nivel que evaluará las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario y coordinará medidas para mitigar su impacto.

Durante sus declaraciones en la conferencia presidencial de este jueves, el mandatario explicó que la comisión incluirá a diversas entidades del Estado, entre ellas la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), debido a las implicaciones que el fenómeno climático podría tener sobre el recurso hídrico y la producción nacional.

“La próxima semana estaré nombrando una comisión de alto nivel interinstitucional para ir evaluando desde ya las consecuencias del fenómeno de El Niño”, señaló Mulino.

El presidente indicó que ya ha conversado sobre el tema con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y reconoció la preocupación existente entre los productores, especialmente en el sector arrocero.

Según explicó, el arroz depende de un calendario agrícola muy preciso y, aunque las lluvias benefician los cultivos, el exceso de agua y las inundaciones pueden destruir las siembras.

Mulino relató que durante encuentros con productores en la provincia de Veraguas escuchó testimonios de agricultores que han decidido abstenerse de sembrar ante el temor de perder la producción en los próximos meses.

“Muchos de ellos se han abstenido en esta etapa de siembra porque para qué van a empezar a sembrar si en dos meses se les va a perder el producto y, por consecuencia, la cosecha del año”, expresó.

El mandatario calificó la situación como “palabras mayores”, al recordar que muchas empresas agroindustriales operan mediante financiamientos bancarios que dependen directamente de la recuperación de la cosecha.

“Ese dinero se les financia en la cosecha para pagar postcosecha y la verdad es un fenómeno inesperado y debemos estar debidamente coordinados”, afirmó.

En cuanto al abastecimiento nacional y las ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Mulino pidió tranquilidad a los productores y aseguró que el Gobierno evaluará cuidadosamente cualquier necesidad de importación de alimentos.

“Esperemos que el impacto sea el menor posible. Iremos viendo y evaluando la necesidad de importación de los rubros que se tengan que importar en función de la escasez del producto nacional”, sostuvo.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ya ha realizado coordinaciones de preparación a través de la Unidad Agroambiental, Variabilidad y Cambio Climático así como las direcciones de Ganadería, Agricultura, Sanidad Vegetal y Salud Animal para la elaboración de un reporte detallado sobre las necesidades de los empresarios del campo durante este periodo climático.

Este trabajo incluirá la identificación de riesgos por zonas para determinar acciones específicas a implementar para respaldar a los productores de acuerdo a su área.

Asimismo, se levantará un boletín trimestral con recomendaciones de siembra y cosecha y tratamiento pecuario, para enfrentar la época seca o lluviosa, el cual será distribuido a los productores en todo el país.

No obstante, el presidente enfatizó que el fenómeno de El Niño no será utilizado como argumento para aumentar indiscriminadamente las importaciones de arroz.

“Que estén tranquilos los productores, que no se va a tomar como excusa la amenaza del fenómeno de El Niño para inundar de arroz importado nuestro mercado nacional”, concluyó.