Azuero podría ser declarado libre de mosca de la fruta por EE.UU.

Panamá se encuentra a la espera de la declaración oficial de Estados Unidos que reconozca al área de Azuero como libre de mosca de la fruta, un paso clave para ampliar las oportunidades de exportación de frutas hacia ese mercado.

Emmeris Quintero, director de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) explicó que la mosca de la fruta tiene como hospedero principal el café y encuentra condiciones favorables en zonas como Chiriquí, donde la humedad y la temperatura permiten su ciclo de vida. Sin embargo, en Azuero, tras más de 15 años de monitoreo, no se ha detectado ninguna captura, lo que respalda la solicitud de certificación.

“A través de la red nacional de trampas podemos demostrar que esa región ha permanecido libre de mosca de la fruta durante más de una década”, señaló Quintero durante un encuentro virtual de la octava edición de la Academia de Exportadores de la Asociación de Exportadores de Panamá.

Actualmente, los productores que exportan papaya, mango o aguacate deben cumplir con estrictos requisitos de control, incluyendo tratamientos térmicos en plantas empacadoras y la instalación de trampas de monitoreo.

La declaración de Azuero como zona libre del insecto eliminaría esas exigencias, reduciendo costos y facilitando el acceso al mercado estadounidense.

El programa nacional de vigilancia de la mosca de la fruta abarca desde Darién hasta Bocas del Toro, con técnicos que realizan monitoreo constante y actualizan la base de datos sobre la presencia de la plaga. Esta información permite elaborar mapas que muestran las zonas libres y las áreas donde se requiere control.

El director subrayó que la certificación beneficiará especialmente a los productores de cucurbitáceas —como melón, sandía y zapallo—, que aprovechan la temporada seca del Pacífico para exportar. Con el nuevo estatus, podrían diversificar su oferta con otros rubros durante esos meses. “Los productores están muy interesados porque esto les permitirá ampliar su oferta hacia Estados Unidos”, dijo.

El proceso se encuentra en etapa de consulta pública y, según Quintero, podría concretarse en los próximos meses. “Tengo la esperanza de que antes de diciembre tengamos la declaración en la mano”, afirmó.