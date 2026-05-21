‘No necesitamos más zonas francas, sino agilizar procesos’: Aida Ureña de Maduro

La presidenta de la Asociación de Zonas Francas de Panamá, Aida Michelle Ureña de Maduro, destacó que el país atraviesa un momento clave para potenciar su conectividad y atraer inversión extranjera a través de las zonas francas.

Subrayó que Panamá debe aprovechar sus fortalezas para posicionarse como alternativa estratégica en el comercio global, especialmente en un contexto internacional marcado por tensiones en el Medio Oriente y la búsqueda de rutas alternativas para el comercio.

“Panamá ha tenido una posición de beneficio en el tránsito por el Canal, pero también en ofrecer ese punto para valor agregado, y ahí es donde las zonas francas juegan un papel primordial en el desempeño del comercio mundial”, afirmó Ureña de Maduro, al explicar que el país no solo se limita a ser un punto de tránsito, sino que se consolida como un espacio para la manufactura y la transformación de productos con destino a mercados internacionales.

Actualmente, Panamá cuenta con más de 18 zonas francas que albergan a unas 170 empresas, convirtiéndose en el tercer empleador nacional.

Según la presidenta, estas áreas no solo generan plazas de trabajo bien remuneradas, sino que también impulsan la transferencia de conocimiento y el desarrollo de una manufactura digitalizada y automatizada.

“Nuestro desempeño en el sector de manufactura está creciendo hacia una posibilidad distinta: no es una manufactura manual, es una manufactura digitalizada y con controles”, puntualizó.

En el contexto internacional, Ureña de Maduro resaltó el avance de Panamá en el nearshoring, gracias a su ubicación geográfica y condición de hub logístico.

“La demanda de empresas en las zonas francas ha crecido porque ahora podemos ofrecer valor agregado y llevar productos terminados a los consumidores finales”, explicó, al señalar que este modelo ha permitido atraer mayor receptividad de inversionistas interesados en instalar operaciones en el país.

Sobre la posibilidad de crear nuevas zonas francas, Ureña de Maduro aclaró que la legislación lo permite bajo la Ley 32, pero enfatizó que el reto actual es optimizar las existentes.

“No necesitamos más zonas francas, sino agilizar procesos y mejorar la comunicación entre instituciones para que la tramitología sea más ágil”, señaló la presidenta, reconociendo que Panamá enfrenta desafíos en la agilización de trámites y en la coordinación interinstitucional, pero confiando en que el país logrará recuperar niveles de eficiencia.

Ureña de Maduro destacó que Panamá avanza hacia modelos de gestión más modernos, con automatización, digitalización, inteligencia artificial y sostenibilidad. Como ejemplo, mencionó una industria vertical en Santiago que opera con trazabilidad y controles totalmente automatizados. “Es importante resaltar lo positivo que se está haciendo en el país. Panamá está avanzando a pasos agigantados”, sostuvo.