Salud confirma nuevo caso de sarampión ligado a contagios importados

El Ministerio de Salud (Minsa) informa a la población que, como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica intensificada ante los casos importados de sarampión detectados recientemente en el país, se ha confirmado un caso asociado a la exposición en el mismo lugar de hospedaje relacionado previamente con uno de los casos importados confirmados.

La persona afectada presentó síntomas diferentes a los habituales, lo que se conoce como “sarampión modificado”, condición descrita en personas con antecedente de vacunación contra el sarampión, en quienes la enfermedad puede manifestarse de manera más leve, con síntomas incompletos o diferentes al cuadro clásico. Esta forma de sarampión puede ocurrir de forma excepcional cuando existe una alta exposición al virus, por lo que la vacunación sigue siendo la medida más efectiva para evitar hospitalizaciones y complicaciones graves. Actualmente, el paciente se encuentra estable.

Adicionalmente, informaron que mantienen en investigación cinco personas que estuvieron en contacto con los casos confirmados. Estas personas presentan manifestaciones clínicas atípicas e historia de exposiciones cercanas y prolongadas al virus en entornos laborales y de atención de salud relacionados con los casos importados.

El Minsa destaco que es importante destacar que la vacunación contra el sarampión continúa siendo la medida más efectiva para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes. La evidencia científica demuestra que, aun cuando se presenten síntomas y se confirme la enfermedad en las personas vacunadas, los cuadros suelen ser leves o modificados, en comparación con los síntomas que presentan las personas no vacunadas.

Las autoridades de salud informa a la población que mantiene activadas las acciones de vigilancia epidemiológica, seguimiento de contactos, búsqueda activa institucional y comunitaria, monitoreo clínico y aplicación de vacunas con el objetivo de prevenir cadenas de transmisión secundaria en el país.

Recuerdaeon a la población la importancia de:

Verificar y completar su esquema de vacunación.

Acudir inmediatamente a una instalación de salud ante fiebre y exantema.

Seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.