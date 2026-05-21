Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este jueves 21 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo de este jueves 21 de mayo estuvo marcada por importantes acontecimientos en el ámbito político, social e internacional. Entre los hechos más destacados, sobresale:

-Designan a Ilya Espino de Marotta como la primera mujer que administrará el Canal de Panamá durante los próximos siete años, un nombramiento considerado histórico para la principal vía interoceánica del país.

-La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional manifestó su respaldo a las acciones que adopte el Estado panameño frente a las recientes diferencias comerciales con Costa Rica, en medio de tensiones relacionadas con el intercambio de productos entre ambas naciones.

-La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) emitió un pronunciamiento sobre la situación de cinco menores bajo protección estatal en centros de acogida. El caso fue denunciado públicamente por la abuela de los niños y posteriormente difundido por diversos medios de comunicación, generando atención y debate sobre las condiciones de atención a menores en resguardo institucional.

-El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Antonio Tercero González, solicitó a la Contraloría General de la República una revisión integral de la auditoría realizada por la Oficina de Auditoría Interna del IDAAN. La investigación está relacionada con cuentas de vigencia expirada correspondientes al servicio de carros cisterna entre los años 2013 y 2025.

-El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica ejecutó 14 allanamientos simultáneos en distintas localidades de San José, Cartago y Pérez Zeledón. Las diligencias forman parte de una investigación por el presunto robo de vehículos que posteriormente eran “gemeleados” para ser vendidos con apariencia de legalidad en territorio costarricense.