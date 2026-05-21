Ganadores de la Lotería Fiscal Regional: Sorteo del 21 de mayo de 2026

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha revelado la lista oficial de los afortunados ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal Regional.

En esta ocasión, la tómbola premió a los contribuyentes de la Región 2, que comprende las provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién.

Se repartieron espectaculares premios en efectivo de B/. 10,000.00, B/. 5,000.00 y B/. 1,000.00.

Ganadores de los Grandes Premios de B/. 10,000.00

Cinco personas se llevaron el premio mayor de la jornada en la Región 2. Estos son los ganadores:

Cindy Quintero

Angélica Zhang

Rogelio Caballero

Mayubel Tenorio

Diamantina Araúz

Ganadores de los Premios de B/. 5,000.00

Un total de diez contribuyentes fueron beneficiados con la suma de cinco mil balboas cada uno:

Yessenia Zamora

Irasema Concepción

Lourdes Santamaría

Milagro Alveo

Nidia Rangel

Daniel Herrera

Azucena Crespo

Aristides Herrera

Dalila Patiño

Niurka Pérez

Ganadores de los Premios de B/. 1,000.00

Completando la lista de ganadores del sorteo del 21 de mayo de 2026, los siguientes diez ciudadanos se acreditaron mil balboas:

Roberto Martínez

Fernando Fanilla

Joslam Sheperd

José De La Cruz

Olga De Meza

Paúl Wachter

Joel Caballero

Ilia Nieto

Edward Henríquez

Yorbalinda Mathews