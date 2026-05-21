Ganadores de la Lotería Fiscal Regional: Sorteo del 21 de mayo de 2026

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha revelado la lista oficial de los afortunados ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal Regional. En esta ocasión, la tómbola premió a los contribuyentes de la Región 2, que comprende las provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién.Se repartieron espectaculares premios en efectivo de B/. 10,000.00, B/. 5,000.00 y B/. 1,000.00.<b>Ganadores de los Grandes Premios de B/. 10,000.00</b>Cinco personas se llevaron el premio mayor de la jornada en la Región 2. Estos son los ganadores:Cindy QuinteroAngélica ZhangRogelio CaballeroMayubel TenorioDiamantina Araúz<b>Ganadores de los Premios de B/. 5,000.00</b>Un total de diez contribuyentes fueron beneficiados con la suma de cinco mil balboas cada uno:Yessenia ZamoraIrasema ConcepciónLourdes SantamaríaMilagro AlveoNidia RangelDaniel HerreraAzucena CrespoAristides HerreraDalila PatiñoNiurka Pérez<b>Ganadores de los Premios de B/. 1,000.00</b>Completando la lista de ganadores del sorteo del 21 de mayo de 2026, los siguientes diez ciudadanos se acreditaron mil balboas:Roberto MartínezFernando FanillaJoslam SheperdJosé De La CruzOlga De MezaPaúl WachterJoel CaballeroIlia NietoEdward HenríquezYorbalinda Mathews