Lotería Fiscal regional en mayo: reglas, premios y cómo participar

MEF divide el país en cuatro regiones para sorteos de Lotería Fiscal
Emiliana Tuñón
  • 04/03/2026 13:11
Nuevos lineamientos sobre la presentación de sobres regirán en los sorteos regionales, según anunció el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) anunció nuevas reglas de cara al próximo inicio de los sorteos regionales de la Lotería Fiscal, con el objetivo de reforzar la transparencia y el orden en el proceso.

Uno de los principales cambios es que el país dejará de competir en un solo sorteo nacional. A partir de ahora, se establecen cuatro regiones para la realización de las tómbolas públicas.

La Región 1 estará conformada por Panamá; la Región 2 incluirá Panamá Oeste, Colón y Darién; la Región 3 abarcará Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas; mientras que la Región 4 estará integrada por Herrera, Los Santos y Coclé.

Cada región realizará su propia tómbola pública, lo que implica que los participantes competirán únicamente dentro de su zona geográfica, según detalló la entidad.

MEF establece nuevas reglas para garantizar transparencia en la Lotería Fiscal

Entre los principales cambios se establece que solo se otorgará un premio por persona, por lo que un mismo participante no podrá resultar ganador más de una vez en un mismo sorteo.

Entre los lineamientos establecidos, la entidad precisó que los sobres para participar deberán ser blancos o manila, tamaño carta o menor, y no podrán tener stickers, imágenes ni ningún tipo de decoración. La medida busca garantizar uniformidad en la recepción y manejo de la documentación.

En relación con la dinámica de resultados, el MEF informó que el anuncio de ganadores se realizará en orden ascendente: primero se revelarán los premios de B/.1,000.00, luego los de B/.5,000.00 y, por último, los de B/.10,000.00.

Cada región entregará 25 premios, distribuidos en cinco premios de B/.10,000.00, diez de B/.5,000.00 y diez de B/.1,000.00, para un total de B/.110,000.00 por región.

Con estas disposiciones, la institución reiteró su compromiso de garantizar un proceso equitativo para todos los participantes.

