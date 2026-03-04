Lotería Fiscal regional en mayo: reglas, premios y cómo participar

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) anunció nuevas reglas de cara al próximo inicio de los sorteos regionales de la Lotería Fiscal, con el objetivo de reforzar la transparencia y el orden en el proceso.

Uno de los principales cambios es que el país dejará de competir en un solo sorteo nacional. A partir de ahora, se establecen cuatro regiones para la realización de las tómbolas públicas.

La Región 1 estará conformada por Panamá; la Región 2 incluirá Panamá Oeste, Colón y Darién; la Región 3 abarcará Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas; mientras que la Región 4 estará integrada por Herrera, Los Santos y Coclé.

Cada región realizará su propia tómbola pública, lo que implica que los participantes competirán únicamente dentro de su zona geográfica, según detalló la entidad.