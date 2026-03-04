Lotería Fiscal regional en mayo: reglas, premios y cómo participar

Entre los principales cambios se establece que solo se otorgará <b>un premio por persona</b>, por lo que un mismo participante no podrá resultar ganador más de una vez en un mismo sorteo.Entre los lineamientos establecidos, la entidad precisó que los sobres para participar deberán ser <b>blancos o manila</b>, tamaño carta o menor, y no podrán tener stickers, imágenes ni ningún tipo de decoración. La medida busca garantizar uniformidad en la recepción y manejo de la documentación.En relación con la dinámica de resultados, el MEF informó que el anuncio de ganadores se realizará en orden ascendente: primero se revelarán los premios de <b>B/.1,000.00</b>, luego los de <b>B/.5,000.00</b> y, por último, los de <b>B/.10,000.00</b>.Cada región entregará <b>25 premios</b>, distribuidos en cinco premios de <b>B/.10,000.00</b>, diez de <b>B/.5,000.00</b> y diez de <b>B/.1,000.00</b>, para un total de <b>B/.110,000.00</b> por región.Con estas disposiciones, la institución reiteró su compromiso de garantizar un proceso equitativo para todos los participantes.